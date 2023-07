Guterres adverteix que la invasió russa és "cada vegada més" una "amenaça" per a la cultura ucraïnesa

L'OEA assegura que els atacs contra Odesa violen les lleis internacionals, humanitàries i de DDHH



MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha condemnat els recents atacs russos contra la ciutat ucraïnesa d'Odessa que ha causat víctimes civils i ha danyat edificis històrics protegits per la UNESCO, com la gran catedral ortodoxa, per la qual cosa ha advertit que aquesta guerra és "cada vegada més" una "amenaça" per a la cultura d'Ucraïna.

"A més del terrible nombre de víctima civils que s'està cobrant la guerra, es tracta d'un altre atac en una zona protegida per la Convenció del Patrimoni Mundial, en violació de la Convenció de l'Haia de 1954 per a la Protecció de Béns Culturals en cas de conflicte armat", ha explicat el portaveu de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicat.

El portaveu ha manifestat que "el secretari general està preocupat per l'amenaça que aquesta guerra suposa cada vegada més a la cultura i el patrimoni ucraïnesos", ja que des que va començar la guerra, el 24 de febrer de 2022, l'UNESCO ha xifrat en 270 els llocs culturals danyats.

És per això que Guterres ha instat el Kremlin "al fet que cessi immediatament els atacs contra béns culturals protegits per instruments normatius internacionals àmpliament ratificats", mentre que també ha demanat el cessament dels atacs contra civils i infraestructures.

D'altra banda, el secretari general de l'Organització d'Estats Americans (OEA), Luis Almagro, s'ha sumat a la condemna respecte dels atacs contra la ciutat.

"Ens unim a la condemna global d'aquest atac, una altra violació dels principis més fonamentals que regeixen les lleis internacionals, les lleis humanitàries i els Drets Humans. Els països d'Amèrica han demanat el final d'aquesta barbàrie", ha publicat Almagro en el seu compte de Twitter.

Els atacs d'aquest cap de setmana contra la ciutat d'Odesa ha causat greus danys en la catedral de Spaso-Preobrazhenskyi, també coneguda com la catedral de la Transfiguració, consagrada el 1809. L'impacte d'almenys un míssil ha esfondrat el sostre d'una de les naus laterals i causat enormes danys en l'atri interior. Pràcticament tota la coberta ha patit danys, tot i que les seves cúpules es mantenen de moment gairebé intactes.

Una avaluació preliminar de la UNESCO va revelar danys al Museu Arqueològic, el Museu Marítim i el Museu de Literatura, tres edificis amb el distintiu blau de la Convenció de l'Haia de 1954 per a la Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat.

Els atacs contra Odesa han ocorregut a més després de la destrucció d'un altre lloc considerat patrimoni mundial, el Centre Cultural d'Art Popular i Educació Artística a la ciutat de Nikolaev, a cent quilòmetres de distància.

Per la seva banda, el Ministeri de Defensa rus ha negat tota responsabilitat i atribuït la destrucció de la catedral a un míssil ucraïnès, part del sistema de defensa aèria que estan utilitzant, segons paraules de la cartera en un comunicat, les "analfabetes" forces ucraïneses.