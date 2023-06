Ucraïna.- El Grup Wagner diu haver capturat a un militar rus que hauria disparat contra les seves forces a Ucraïna

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El cap del Grup Wagner, Yevgeni Prigozhin, ha anunciat aquest dilluns la captura d'un militar rus que suposadament hauria obert foc contra els seus combatents a l'est d'Ucraïna, enmig de les creixents tensions entre l'oligarca i l'Exèrcit de Rússia en plena invasió del país veí.

En un vídeo publicat pel servei de premsa de Prizoghin a Telegram, el capturat, identificat com Roman Venevitin, comandant de la 72ª Brigada de l'Exèrcit rus, confessa que estant borratxo va donar ordre d'obrir foc contra un comboi del Grup Wagner i agrega que va prendre la decisió per "desavinences personals" amb els membres d'aquest grup de mercenaris.

Així, el servei de premsa de Prigozhin ha assenyalat que l'incident va tenir lloc el 17 de maig als voltants de la ciutat de Semigorye, al districte de Bajmut, tal com ha recollit el portal rus de notícies Meduza.

El succés hauria tingut lloc quan un grup d'enginyers i sapadors del Grup Wagner estava treballant per buidar de mines una carretera, si bé es va veure forçat a suspendre operacions després de ser objectiu de trets des d'una posició de l'Exèrcit a la zona.

Poc després el propi Prigozhin ha respost amb un no a la proposta dels paramilitars pro ucraïnesos de la Legió Lliberteu de Rússia per intercanviar a Venevitin per altres militars russos, presos durant les incursions que aquest i altres grups armats opositors han estat duent a terme en l'última setmana.

"No estem disposats a cedir, ni a lliurar a cap rus a canvi d'altres russos", ha resolt el cap dels mercenaris, qui sí organitzaria un intercanvi amb la part ucraïnesa, la qual "té un petit deute" pel que fa a el nombre de presoners canviats.

Així mateix, ha matisat que Venevitin no ha estat fet presoner, sinó que "ha estat detingut" i "lliurat" a les autoritats perquè investiguin els fets.

Hores abans, Prigozhin havia informat d'una nova retirada de tropes russes del front de Bajmut, en aquest cas de la localitat de Berjovka, i va convidar al ministre de Defensa de Rússia, Sergei Shoigu, al fet que acudeixi al camp de batalla i mori "com un heroi". "Part del front de Berjovka ja s'ha perdut (...). Quina vergonya!", va dir.

D'acord amb els càlculs ucraïnesos, la sortida definitiva de les tropes russes del front de Berjovka suposaria per a Moscou un important debilitament de les seves posicions en tot el flanc nord al voltant de Bajmut.

Les crítiques públiques de Prigozhin, els mercenaris de les quals combaten del costat del Kremlin en el marc de la invasió d'Ucraïna, han contribuït a alimentar els dubtes sobre el veritable potencial de les forces russes, en relació als subministraments de munició o a la falta de capacitat per trencar les barreres defensives de les tropes ucraïneses en l'est del país, amb Bajmut com un dels principals epicentres dels combats.