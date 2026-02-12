Ucraïna.- El Grup de Contacte per a Ucraïna compromet 35.000 milions en ajuda militar per 2026

Ucraïna agraeix l'ajuda dels seus socis i destaca la importància de millorar la seva defensa si la via diplomàtica no acaba amb la guerra
BRUSSEL·LES, 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El Grup de Contacte per a Ucraïna s'ha compromès a mobilitzar 35.000 milions de dòlars (30.000 milions d'euros) per finançar nova ajuda militar per a Kíiv durant aquest any, amb la idea de seguir incrementant "la pressió sobre Rússia" perquè aquest 2026 sigui "l'any en què acabi aquesta guerra".
Així ho han anunciat en una roda de premsa conjunyeix els ministres de Defensa de Regne Unit, Alemanya i Ucraïna, a més del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, després d'una reunió aquest dijous a Brussel·les de l'aliança formada per més de 57 països i que busca garantir la coordinació del subministrament d'armes a llarg termini per a Kíiv enfront de l'agressió russa.
"Puc confirmar que en el grup avui ens hem compromès a aportar un total de 35.000 milions de dòlars en nova ajuda militar per a Ucraïna", ha expressat el cap de la Defensa britànica, John Healy, que ha detallat que el seu país aportarà un nou paquet d'1.500 milions de dòlars de suport urgent en defensa per al país dirigit per Volodimir Zelenski.
Després d'aquest anunci del Grup de Contacte per a Ucraïna, ara els països d'aquesta aliança hauran d'anar determinant quants fons aportaran, amb l'objectiu que els gairebé 60 Estats que van iniciar el seu suport a Ucraïna després de la invasió russa d'Ucraïna en 2022 aconsegueixin la xifra fixada de 35.000 milions de dòlars.
UN MISSATGE CLAR A PUTIN
El ministre de Defensa de Regne Unit ha valorat aquest compromís com "un missatge molt clar" al president rus, Vladimir Putin, i és que els socis estan "més units i més decidits que mai" a augmentar l'assistència militar a Ucraïna i la pressió a Moscou.
"Volem que 2026 sigui l'any en què acabi aquesta guerra, l'any en què assegurem la pau", ha prosseguit en la seva explicació, abans que el seu homòleg alemany, Boris Pistorius, detallés que aquest paquet de finançament és el resultat d'una carta enviada als socis d'Ucraïna demanant "suport addicional" per a Kíev.
El ministre de Defensa alemany també ha afirmat que el seu país ajudarà a Ucraïna amb un projecte denominat 'City Domi' amb la idea de defensar àrees metropolitanes d'atacs àrees, pel que Berlín ha cedit cinc dels seus dotze sistemes antiaeris Patriot. "En total, hem assignat 11.500 milions d'euros per al suport a Ucraïna en 2026", ha afegit.
Rutte, per la seva banda, ha agraït a Regne Unit, Islàndia, Noruega, Suècia i Lituània per les seves contribucions, i als "molts altres països" que han avançant que "estan considerant activament en els propers dies i setmanes ajuda addicional" a Ucraïna.
"Sabem que altres nacions estan en aquest moment debatent aquestes qüestions en els seus gabinets i als seus parlaments, així que espero nous anuncis ràpid", ha prosseguit explicant, avisant que caldrà realitzar "un repartiment de càrregues" perquè no pot ser que hi hagi "uns pocs països fent la major part de l'esforç".
MÉS DEFENSA PER SI NO FUNCIONA LA DIPLOMÀCIA
El ministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, ha agraït al Grup de Contacte la seva ajuda, i en particular a Rutte i als ministres alemany i britànic per haver "lluitat per cada paquet d'assistència, per cada míssil" i en definitiva "per la vida dels ucraïnesos".
Després d'això, s'ha referit a les negociacions de pau en marxa a tres bandes amb Rússia i Estats Units que tenen lloc a la capital d'Unió dels Emirats Àrabs, Abu Dabi, indicant que Ucraïna té ara "dues vies iniciades" per acabar amb la guerra.
"La primera és la via diplomàtica. Hi ha hagut molts canvis personals al nostre país, hem reforçat l'equip que porta les negociacions amb l'ajuda dels nostres socis d'Estats Units, els col·legues europeus i l'equip implicat en les negociacions", que en la seva opinió estan "fent tot el possible per aconseguir una pau justa".
No obstant això, la seva missió com a ministre és desenvolupar un bon sistema de defensa que funcioni en qualsevol escenari. "No hem de dependre de cap negociació ni d'altres processos. Per això estic centrat en aquest objectiu, i considero que aquest és un missatge important per als nostres socis: inverteixin ara en la nostra capacitat de fabricació i ajudin a desenvolupar aquest escenari de defensa ja".
Fedorov ha afegit que cal fer tot el possible perquè Ucraïna es protegeixi "del mal que ataca al nostre país, que combat i aterroriza a la població civil", sobretot en un moment en el qual "els russos no estan aconseguint gens en el camp de batalla, perden molt" i ho compensen amb atacs contra la infraestructura energètica i contra la població civil.