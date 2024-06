El G7 acorda concedir a Kíev un préstec de 46.500 milions amb beneficis d'actius russos congelats

Zelenski signa amb Biden un important acord de seguretat bilateral



MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els líders del G7 han acordat concedir a Ucraïna un préstec de 50.000 milions de dòlars (46.500 milions d'euros) finançat amb els interessos dels actius russos congelats per les sancions per contribuir a la recuperació ucraïnesa.

"Confirmo que hem arribat un acord polític per proporcionar a Ucraïna un suport financer addicional d'uns 50.000 milions de dòlars abans de finals d'any", ha indicat la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni.

En aquest sentit, ha dit estar "particularment orgullosa" de l'acord al que han arribat. "Ara caldrà definir-ho des d'un punt de vista tècnic", ha assenyalat després del primer dia de cimera, celebrada a la ciutat italiana d'Apulia.

El canceller alemany, Olaf Scholz, ha catalogat de "pas històric" l'acord per recolzar a Ucraïna amb 50.000 milions de dòlars. "Putin té un pla: vol impulsar la guerra fins que tots deixin de recolzar a Ucraïna", ha dit a la xarxa social X.

També ha reaccionat a l'anunci la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "Això es fonamenta en l'acció de la UE, on estem redirigint aquests beneficis a la defensa i la reconstrucció d'Ucraïna", ha assenyalat.

De la mateixa manera, el primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha indicat a la citada xarxa social que el G7 roman unit "per fer tot el possible amb l'objectiu d'ajudar a Ucraïna a defensar-se de l'agressió russa".

REUNIONS BILATERALS

El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, s'ha reunit aquest dijous amb Meloni, així com amb els primers ministres de Canadà i Regne Unit, Justin Trudeau i Rishi Sunak, respectivament, en Borgo Egnazia, un resort de luxe situat en Apulia.

El mandatari ha signat dos importants acords de seguretat amb el president d'Estats Units, Joe Biden, i amb el primer ministre japonès, Fumio Kishida. "Japó proporcionarà a Ucraïna 4.500 milions de dòlars i seguirà recolzant-nos durant tot el període de 10 anys que duri l'acord", ha assenyalat.

Pel que fa a l'acord signat amb el seu homòleg nord-americà, Zelenski ha indicat que aquest acord --signat en un dia que ha descrit com a "històric-- inclou "una part detallada i jurídicament vinculant que garanteix la fiabilitat del suport d'Estats Units" a la independència d'Ucraïna.

En l'acord, que tindrà una vigència de deu anys, s'aborda "la responsabilitat de Rússia" per la guerra "i els seus intents de destruir als ucraïnesos". "Estats Units recolza una compensació justa pels danys causats pels atacs russos i els treballs per permetre l'ús d'actius russos congelats per protegir i reconstruir Ucraïna", ha agregat.

Les parts també s'han compromès a "accelerar la integració euroatlántica d'Ucraïna" mitjançant la implementació per part de Kíev de "reformes en les seves institucions democràtiques, econòmiques i de seguretat d'acord amb els seus objectius d'adhesió a la UE i el programa de reformes de l'OTAN".

"Estats Units recolzarà a Ucraïna en el desenvolupament d'un sistema de defensa aèria i antimíssils en capes i integrat, basant-se en el sistema Patriot. Coordinarà amb Ucraïna, i treballarà principalment a través d'un consorci aliat, en la modernització de la Força Aèria, inclòs el treball per a l'adquisició d'esquadrons d'avions de combat moderns de quarta generació (inclosos, entre altres, els F-16), i ajudarà en el desenvolupament d'altres capacitats, inclosos drons", resa un comunicat de la Presidència.

A més, les parts han deixat clar que l'acord "serveix de pont cap a l'eventual membresía d'Ucraïna en l'OTAN". Precisament el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, ha estat aquest dijous en la reunió del Consell OTAN-Ucraïna, en la qual s'ha tractat aquest tema.

Stoltenberg ha aplaudit la iniciativa del préstec a Kíev. "Celebrem la decisió dels països del G7 d'utilitzar els actius russos congelats perquè puguin proporcionar més suport econòmic a Ucraïna", ha indicat en declaracions a la premsa.

"La meva proposta, que encara no ha estat acordada entre els aliats, és que hauríem d'acordar un mínim de 40.000 milions per any perquè això almenys mantindria el nivell de suport militar que hem brindat fins ara", ha agregat.

BIDEN, VISIBLEMENT DESORIENTAT

En el marc de la cimera, els líders del G7 han assistit a una demostració de paracaigudisme en la qual es pot veure a Biden visiblement desorientat. La primera ministra italiana s'apropa al mandatari i li agafa del braç per redirigir-li cap al grup.

De fet, la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha confirmat que el mandatari nord-americà no assistirà al sopar que oferirà el president italià, Sergio Mattarella, en el Castello Svevo de Bríndisi, per als caps d'Estat i de Govern del G7.