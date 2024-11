Ucraïna estima que les tropes nord-coreanes a Kursk acabaran la formació abans de finals de novembre

MADRID 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Les forces armades d'Ucraïna han estimat que el gruix dels soldats nord-coreans desplegats a la província russa de Kursk acabarà la seva formació a finals de novembre abans d'entrar en combat a gran escala.

El període de formació i aclimatació dels 11.000 soldats de l'exèrcit de Corea del Nord desplegats en territori rus, com a part d'un acord de defensa entre Moscou i Pyongyang, ja s'ha posposat per tercera vegada, segons una font de les forces armades consultada per agències ucraïneses.

Aquesta mateixa setmana, les autoritats ucraïneses van restar importància a l'efectivitat d'aquests soldats al front. El comandant de les Forces Aerotransportades, Igor Skibyuk, va afirmar que no suposen cap perill. "Quan comenci el nostre contraatac, veurem què valen", ha dit.

Els serveis d'intel·ligència de Seül i Washington han assenyalat que alguns soldats nord-coreans ja han participat en petites escaramusses a Kursk, si bé gran part dels 11.000 soldats seran destinats a les forces aerotransportades i als marines.