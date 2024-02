Ucraïna estima que caldrà una dècada per reconstruir tot el país després de la invasió russa

BERLÍN, 23 febr. (DPA/EP) -

Les autoritats ucraïneses han indicat aquest divendres que el país podria trigar fins a deu anys a ser reconstruït per complet després dels danys a causa dels atacs perpetrats per les tropes russes des que va començar la invasió del territori ja fa dos anys.

El vice-primer ministre ucraïnès, Oleksandr Kubrakov, ha assenyalat que les destrosses més urgents "es podrien reparar en qüestió de dos o tres anys", però ha afirmat que "en total, aquestes tasques en podrien requerir entre cinc i deu".

En aquest sentit, ha afirmat que això seria possible únicament en cas que arribin prou recursos financers i ha destacat el paper fonamental dels sistemes de defensa aèria entregats per Alemanya, que ofereixen "protecció" a la població.

Kubrakov ha alertat que els danys per la guerra ja s'enfilen als 541.000 milions de dòlars (500.000 milions d'euros), i ha destacat que l'ajuda prestada ara com ara pels aliats permet que milers de refugiats ucraïnesos puguin tornar al país.

Aquesta estimació és lleugerament superior als 411.000 milions de dòlars (382.000 milions d'euros) que es va calcular fa un any. Només el 2024, d'acord amb les autoritats ucraïneses, el país necessitarà 15.000 milions de dòlars (13.000 milions d'euros) per reconstruir habitatges, infraestructures i serveis bàsics, a més de per impulsar el sector privat.

Fins ara, d'aquests 15.000 milions de dòlars, uns 9.500 milions de dòlars (8.800 milions d'euros) estan actualment sense finançar. "Les necessitats de reconstrucció han continuat creixent durant l'any passat", ha subratllat el primer ministre ucraïnès, Denís Xmigal, qui ha agraït els esforços dels seus socis internacionals.