Enviats d'EUA es reuniran demà amb Putin a Moscou i després veuran Zelenski a Irlanda

Сысоев Григорий / Zuma Press / Europa Press
MADRID 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Steve Witkoff i Jared Kushner, enviats dels Estats Units en les negociacions trilaterals amb Ucraïna i Rússia, viatjaran aquest dijous a Moscou per reunir-se amb el president rus, Vladimir Putin, per després anar a Irlanda i fer el mateix amb el mandatari ucraïnès, Volodimir Zelenski, i continuar els contactes per al final de la guerra represos aquest dimarts i dimecres a la Unió dels Emirats Àrabs.
En declaracions al final de la segona jornada de converses, Kushner ha dit que les converses van ser "substancioses" amb "debats bastant intensos". "S'estan tractant molts temes molt seriosos. No obstant això, les converses van ser molt exhaustives. Abordem totes les qüestions rellevants i vam poder mantenir un bon intercanvi d'idees".
Ha valorat que com a "bon primer pas" que les parts hagin arribat a un acord pel "major alliberament humanitari de presoners", si bé ha dit que les xifres es concretaran després de les cites amb Putin i Zelenski.
D'aquesta manera ha confirmat que viatjarà amb Witkoff aquest dijous a Moscou per mantenir una reunió amb Putin "amb la finalitat de repassar el que s'ha debatut avui i intentar avançar més en algunes de les qüestions que hem tractat". "Veiem algunes vies de diàleg i oportunitats en aquest sentit".
Després tots dos enviats nord-americans es traslladaran a Dublin, capital d'Irlanda, on es reuniran amb el president ucraïnès en el marc de la cimera de la Comunitat Política Europea, que reuneix dirigents de tot el continent. L'objectiu amb Zelenski és "exposar-li i aprofundir algunes de les idees que han sortit aquí avui", ha dit.
De la mateixa manera, una altra de les qüestions sobre la taula serà "incorporar els europeus al format", ha dit Kushner, incidint que la intenció és "convertir-ho en un format multilateral".
VAN TRACTAR SEGURETAT I TERRITORIS
Així mateix, el gendre de Trump ha confirmat que les parts van tractar qüestions com la seguretat després de la guerra: "Com garantir que, una vegada que acabi aquesta guerra, no torni a començar. Això és molt important per a Ucraïna", ha dit, després de reconèixer que Kíev "necessita establir les seves garanties de seguretat", punt en què ha afirmat que es van aconseguir "avanços bastant importants".
"Analitzem com evitar enfrontaments, com supervisar l'alto el foc i com garantir que existeixin els acords i enteniments adequats per aconseguir una desescalada significativa després de la guerra", ha declarat.
Kushner ha incidit que també va estar sobre la taula la qüestió territorial, assumpte que ja ha reconegut com el més complex en les negociacions. "A mesura que anem tractant aquestes altres qüestionis, trobarem una via per resoldre-les totes al mateix temps".
D'aquesta forma, ha esbossat que les mesures de seguretat de postguerra no s'aplicaran "fins que existeixi un acord sobre el territori i sobre totes les altre qüestions bilaterals".
Aquestes són les primeres converses en nou mesos per tractar "paràmetres per a mesures humanitàries" de cara a una eventual treva i posterior acord de pau entre Kíev i Moscou.
Fins a Emirats s'han desplaçat també delegacions de la Unió Europea i de l'OTAN, que mantenen converses paral·leles amb la part ucraïnesa per coordinar posicions i treballar en qüestions de seguretat del continent europeu.