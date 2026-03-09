Ucraïna envia el primer equip d'experts contra drons iranians a Jordània

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha confirmat aquest dilluns que els primers experts ucraïnesos en defensa contra drons iranians han partit cap a Jordània per protegir els interessos nord-americans a la zona gràcies a l'experiència adquirida durant la guerra amb Rússia.
Un equip ucraïnès s'hi ha traslladat l'endemà que els Estats Units (EUA) sol·licitessin el seu suport, un extrem que encara no ha confirmat la Casa Blanca. "Hem reaccionat immediatament. He dit: 'sí, per descomptat, enviarem els nostres experts'", ha confirmat Zelenski en una entrevista amb el diari nord-americà 'The New York Times'.
Zelenski ha destacat que ha rebut peticions d'ajuda de diversos líders de la regió i s'ha compromès a posar a la seva disposició els coneixements que les forces ucraïneses han adquirit contra els drons iranians durant aquests anys.
Amb tot, ha incidit que aquest suport podria requerir campanyes de pressió contra Rússia per aconseguir un alto el foc, en espera encara que es reprenguin les converses amb Moscou, paralitzades després de l'esclat de la guerra a la regió.