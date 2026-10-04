Els EUA proposen una trobada trilateral a nivell tècnic amb Rússia i Ucraïna per a finals d'octubre

MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha anunciat aquest diumenge que els Estats Units han proposat la celebració d'una trobada trilateral amb representants de Rússia que se celebraria a la fi d'octubre i que es limitaria al nivell tècnic.
"Avui els nord-americans en contacte amb Ucraïna i Rússia han proposat una trobada a nivell tècnic per a finals d'octubre", ha explicat Zelenski en un missatge publicat a les xarxes socials recollit per Europa Press.
El mandatari ucraïnès ha "confirmat" ja la disposició d'Ucraïna a participar en aquesta reunió. "No hi ha res de nou. Estem oberts al fet que sigui als Emirats Àrabs Units o a un altre país que proposin els Estats Units", ha explicat.
"Sé que li ho proposaran també a Rússia o pot ser que ja ho hagin fet. Esperem a la resposta. Responem positivament a les propostes de negociació", ha subratllat.
Les converses van començar a mitjans del mes de gener a Abu Dabi, la capital dels Emirats, i va ser la primera vegada que Washington, Moscou i Kiev es reunien públicament des de l'inici de la invasió el febrer de 2022.
Es van celebrar 2 rondes de diàleg a la capital emiratiana, amb alguns acords humanitaris i d'intercanvi de presoners com a úniques fites a destacar, abans que la negociació es traslladés un mes després a Ginebra, Suïssa, on es va encallar definitivament davant les profundes diferències en temes clau.
Entre les qüestions sense punts d'unió hi ha el control de la central nuclear de Zaporiyia, les garanties de seguretat per a Ucraïna i, sobretot, la qüestió de la sobirania dels territoris que Kíev ha perdut durant el conflicte.
Per part d'Ucraïna, no falta voluntat per a reunions i ha plantejat fins i tot una reunió entre els màxims dirigents de les parts, però Moscou no ha contestat a aquesta proposta.