Ucraïna eleva a més d'1,1 milions les baixes russes en combat des de l'inici de la invasió

Les FFAA ucraïneses afirmen que més de mil soldats russos han mort o han resultat ferits en l'últim dia
MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -
Les Forces Armades ucraïneses han xifrat aquest dissabte en més d'1,1 milions les baixes en combat sofertes per l'Exèrcit de Rússia des de l'inici de la invasió al febrer de 2022, incloent morts i ferits, sense que Moscou hagi facilitat informacions en aquest sentit des de fa mesos.
L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha apuntat en un comunicat en el seu compte a la xarxa social Facebook que estima en 1.100.600 el total de "pèrdues enemigues", incloses 1.070 durant els enfrontaments registrats durant les últimes 24 hores.
A més, ha indicat que les forces russes han perdut 11.192 carros de combat, 23.280 vehicles blindats de transport de personal, 1.218 sistemes antiaeris, 422 avions, 231 helicòpters, 61.045 drons, 3.718 míssils de creuer, 28 bucs, un submarí i 62.168 vehicles de transport de combustible. "Les dades estan sent actualitzats", ha resolt.
La guerra, iniciada per la citada ordre d'invasió del president rus, Vladímir Putin, porta activa més de tres anys i mig i té el seu epicentre a l'est d'Ucraïna, si bé les tropes de Moscou llancen atacs amb míssils i drons contra tot el territori, sense que els esforços internacionals per a un alto-el-foc i un acord de pau hagin donat fruits.