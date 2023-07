Ucraïna diu que la contraofensiva va "tal com estava planejada"

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'oficina presidencial d'Ucraïna, Andrí Iermak, ha assegurat aquest divendres que la tan anunciada contraofensiva va "segons el que estava planejat", dies després que l'exèrcit ucraïnès va reconèixer que és "pràcticament impossible" un èxit immediat.

"L'objectiu principal és guanyar la guerra i és meravellós que la cooperació de l'aliança entre Ucraïna i els Estats Units estigui actualment en un nivell molt alt, això ajuda molt", ha destacat Iermak per videoconferència en el Fòrum de Seguretat d'Aspen (EUA).

Les declaracions de Iermak es donen dies després que el comandant de les Forces Terrestres de l'exèrcit d'Ucraïna, el general Oleksandr Sirski, va reconèixer que l'avanç de la missió "no va tan ràpid" com esperaven a causa de la forta resistència russa i les traves defensives.

Iermak també ha tingut l'oportunitat de comentar la més recent actualitat de la guerra, com les aspiracions d'Ucraïna a rebre caces nord-americans F-16, o la fallida rebel·lió del Grup Wagner ara fa un mes, recull l'agència Ukrinform.

Malgrat els continus bombardejos i les afirmacions que l'exèrcit rus és el segon més poderós del món, ha destacat que la resistència ucraïnesa i la rebel·lió del cap del Grup Wagner, Ievgueni Prigojin, confirmarien que la retòrica del president Vladímir Putin no és certa.

"L'exèrcit ucraïnès ha demostrat que les afirmacions que Rússia té el 'segon exèrcit del món' (...) no són realistes", mentre que "els últims esdeveniments a Rússia han demostrat clarament que no hi ha lloc per a Putin en la llista dels líders més influents del món", ha dit.