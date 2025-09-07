Ucraïna descarta una amenaça real per a Kíiv des de Bielorússia: "El risc continua sent baix"

MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els serveis d'Intel·ligència d'Ucraïna han descartat aquest diumenge que hi hagi una amenaça real per a Kíiv des de territori bielorús i han assegurat que el risc que es produeixi alguna incursió o atac des de la zona "continua sent baix".
Així ho ha expressat el general Vadim Skibitski, que encapçala el departament d'Intel·ligència del Ministeri de Defensa ucraïnès i ha manifestat que el govern "entén els plans i objectius" de les maniobres militars que tenen lloc actualment a Bielorússia.
En aquest sentit, ha fet al·lusió a les maniobres conjuntes amb Rússia --conegudes com a 'Zapad'--, que està previst que comencin el pròxim 12 de setembre i que s'allarguin fins al dia 16.
No obstant això, i encara que ha asseverat que aquestes maniobres permetran a les parts posar a prova les seves capacitats de defensa, ha aclarit que "no seran tan llargues com en el passat". "Rússia no té unes reserves tan potents ni unitats militars lliures com per fer maniobres tan extenses, atès que la majoria de les seves tropes estan ara mateix immerses en operacions a Ucraïna", ha puntualitzat l'alt càrrec ucraïnès.