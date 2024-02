Ucraïna derroca 40 drons russos en les últimes hores mentre els combats s'endureixen a Khàrkiv

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exèrcit ucraïnès ha informat de l'enderrocament al llarg d'aquesta passada nit de 40 avions russos no tripulats en una sèrie d'atacs per tot el país mentre els combats al front de terra continuen empitjorant a Kupiansk, a la regió de Khàrkiv, al nord-est del país i escenari, segons Kíiv, del gruix actual d'operacions russes.

Les forces militars ucraïneses han constatat que tots els avions no tripulats derrocats van ser llançats des de les zones de Balaklava i cap Chauda, a la península de Crimea sota control de Rússia, amb destinació a múltiples regions ucraïneses com Kíiv, Vínnitsia, Jitómir, Odessa, Dnipropetrovsk o Kherson.

Tots els drons dirigits a Kíiv van ser destruïts, segons ha fet saber l'exèrcit en el seu compte de Telegram.

CONCENTRACIÓ A KHÀRKIV

D'altra banda, les forces ucraïneses han constatat que els combats contra Rússia continuen creixent en intensitat al municipi de Kupiansk, escenari des d'octubre de l'any passat d'una gran operació russa per aconseguir el control del pas logístic i de ferrocarril Kupiansk-Vuzlovyi.

El responsable operatiu ucraïnès Illia Yevlash, en unes declaracions recollides per Ukrinform, confirma que els combats s'estan desenvolupant precisament a prop de les localitats de Sinkivka i Liman Pershi, als voltants d'aquesta posició.

No obstant això, el responsable ucraïnès ha indicat que Rússia encara no ha pogut travessar la línia defensiva des del començament de l'operació i espera que en algun moment redueixi la intensitat. "No pot durar per sempre. Calen molts recursos i aquesta operació va començar a l'octubre. No poden atacar constantment", ha afegit en unes declaracions, recollides per Ukrinform.

Yevlash també va especular amb la possibilitat que Rússia estigui insistint en aquesta part del front amb la intenció d'"exhibir algun tipus de resultat" de cara a les eleccions presidencials de març en forma d'una hipotètica conquesta de Khàrkiv, "però és una ciutat ucraïnesa i no hi ha possibilitat que avancin més".