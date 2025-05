Ucraïna denuncia setze ferits després d'una onada d'atacs nocturns de Rússia contra múltiples poblacions del país

Zelenski denuncia el "cinisme" rus de continuar atacant el país mentre demana un alto el foc

Rússia tomba avions no tripulats de Rússia a les regions de Rostov, Briansk i Bélgorod

MADRID, 4 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys setze persones han resultat ferides durant una nova onada d'atacs nocturns de Rússia contra diverses regions d'Ucraïna, segons ha denunciat el Ministeri d'Exteriors ucraïnès, en el que el president del país, Volodímir Zelenski, ha descrit com un nou acte de "cinisme" rus per la seva insistència a declarar un alto el foc temporal alhora que continua atacant el país.

Exteriors ha constatat atacs contra Kíiv, Sloviansk, Donetsk, Izium i el districte a la regió de Khàrkiv, Txerkassi, Kriví Rih i Kherson, així com les regions de Dnipropetrovsk i Zaporíjia.

"Almenys setze persones van resultar ferides, entre elles dos nens", condemna el Ministeri, que denuncia atacs contra "edificis residencials, una residència universitària, automòbils, una oficina de correus i altres infraestructures civils".

El president ucraïnès ha denunciat casos específics com el de Kíiv, en què han cremat "edificis d'apartaments i cotxes després dels atacs amb drons russos a barris residencials" o Txerkassi, on un "dormitori comú ha acabat en flames".

Zelenski ha informat del llançament de 165 vehicles aeris no tripulats russos, la majoria 'Shahed' de fabricació iraniana, i ha avisat que els bombardejos han prosseguit aquest matí contra les regions de Donetsk i Sumi.

"Això és el cinisme de l'alto el foc: només aquesta setmana, Rússia ha utilitzat més de 1180 drons d'atac, 1360 bombes aèries guiades i deu míssils de diversos tipus contra Ucraïna", ha denunciat el president d'Ucraïna a X.

"Cal un alto el foc real. Ucraïna està disposada que es declari el silenci qualsevol dia, però no menys d'un mes, per posar fi a la guerra. Si hi ha silenci, ha de ser tots els dies", ha indicat.

Rússia, per la seva banda, ha informat de la destrucció de tretze vehicles aeris no tripulats ucraïnesos durant la nit a tres regions de la Federació Russa, onze sobre la regió de Rostov i dues a Briansk i Bélgorod, de moment sense víctimes, d'acord amb un comunicat del Ministeri de Defensa a l'agència TASS.