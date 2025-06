Ucraïna denuncia el llançament de més d'un centenar de drons de l'exèrcit rus

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

Les forces armades d'Ucraïna han denunciat aquest dilluns el llançament de més d'un centenar de drons de les forces russes contra diversos punts del país, sense que ara com ara hi hagi informacions sobre víctimes o danys, enmig de la invasió desencadenada el febrer del 2022 per ordre del president de Rússia, Vladímir Putin.

La Força Aèria ucraïnesa ha assenyalat en un comunicat a través de Telegram que "l'enemic ha atacat amb 107 drons kamikaze Shahed i simuladors de diverses menes", abans d'afirmar que 74 han estat interceptats. "La direcció principal de l'atac han estat les províncies de Donetsk i Khàrkiv", ha assenyalat.

Les forces russes han aconseguit diversos avanços durant els darrers mesos a l'est i el nord-est d'Ucraïna, centrats principalment a la província de Donetsk, una de les quatre que van ser annexionades el 2023 per Moscou, una mesura no reconeguda internacionalment que es va sumar a l'annexió el 2014 de la península de Crimea.

Per la seva banda, el Ministeri de Defensa de Rússia ha afirmat a través de Telegram que durant les darreres hores han abatut 15 drons llançats per les tropes ucraïneses. Així, ha especificat que deu han estat destruïts a Kursk, mentre que cinc han estat interceptats al mar d'Azov, també sense informacions sobre víctimes o danys.