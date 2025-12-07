Ucraïna denuncia el llançament durant la nit de prop de 250 drons i míssils per part de Rússia

Rússia assegura haver derrocat més de 80 aparells no tripulats llançats per les tropes ucraïneses
MADRID, 7 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Ucraïna han denunciat aquest diumenge el llançament de prop de 250 drons i míssils per part de Rússia durant l'última nit contra diversos punts del país, agregant que prop de 180 han estat interceptats, enmig de la invasió iniciada al febrer de 2022 per ordre del president rus, Vladimir Putin.
La Força Aèria ucraïnesa ha assenyalat que les tropes russes han llançat 241 drons i cinc míssils balístics durant la matinada, abans d'especificar que un total de 175 aparells no tripulats han estat derrocats, així com quatre míssils balístics, entre ells dos Kinzhal i dos Iskander-M.
No obstant això, ha confirmat que s'han registrat 65 impactes de drones en catorze ubicacions diferents, sense donar ara com ara informacions sobre danys o víctimes. "L'atac segueix en marxa. Hi ha múltiples drons enemics en l'espai aeri", ha manifestat en el seu compte en Telegram, on ha demanat a la població que respecti les recomanacions de seguretat.
Per la seva banda, el Govern de Rússia ha afirmat que els seus sistemes de defensa aèria han destruït més de 80 drones llançats per les forces ucraïneses durant les últimes hores, igualment sense pronunciar-se ara com ara sobre la possibilitat de víctimes o danys materials a causa d'aquests atacs.
El Ministeri de Defensa rus ha detallat a Telegram que 42 aparells han estat derrocats a la regió de Saratov, als quals se sumen dotze en Rostov, nou a Volgograd, tres a Kursk i Briansk, respectivament, dues a Bélgorod, un a Astraján i Txetxènia, respectivament. A més, deu drons han estat interceptats a la península de Crimea, annexionada el 2014.