Ucraïna denuncia el llançament de 273 drons russos en un dels atacs més potents de la guerra

Els atacs deixen almenys dos morts a Donetsk i Kíiv

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

Almenys dos civils ucraïnesos han mort des d'aquest dissabte al vespre en el començament d'un els atacs més potents efectuats per Rússia des de l'inici de la guerra, segons la força aèria ucraïnesa, que ha denunciat l'ús de 273 avions no tripulats des de dissabte a la tarda fins a primera hora d'aquest matí.

Un atac nocturn sobre la capital ucraïnesa, Kíiv, li ha llevat la vida a una jove de 28 anys i ha ferit tres persones --un home de 59 anys, una dona de 61 i un nen de quatre--, segons ha comunicat el governador regional, Mykola Kalashnyk, en una publicació al seu canal oficial de Telegram.

Kalashnyk ha assenyalat a més que un habitatge particular ha quedat parcialment destruït i diversos blocs de pisos residencials han patit danys arran de l'agressió.

Els serveis d'emergència continuen treballant sobre el terreny i l'alerta aèria sobre la ciutat està activa a l'espera que les autoritats facilitin més detalls sobre els fets.

Prèviament, el govern regional de Donetsk va informar a través de la mateixa plataforma que una sèrie d'atacs aeris de l'exèrcit rus sobre el seu territori s'havia saldat amb la mort d'una persona i n'havien ferit almenys vuit més.

La víctima mortal és una dona de 27 anys, segons el missatge difós pel governador de la regió, Vadym Filashkin, que ha concretat que hi havia un menor entre els ferits.

En un comunicat publicat a Telegram, la força aèria d'Ucraïna ha indicat que el gruix de l'atac va ser repel·lit "per míssils antiaeris, unitats de guerra electrònica i grups de foc mòbils de les forces de defensa d'Ucraïna".

"Fins a les 08.00, es va confirmar l'enderrocament de 88 vehicles aeris no tripulats d'atac 'Shahed' i altres tipus de drons a l'est, nord i centre del país", segons el comunicat militar ucraïnès, "i 128 drons més es van perdre en zona oberta sense conseqüències negatives."

Aquests atacs arriben després que almenys nou persones morissin i set fossin ferides a primera hora d'aquest mateix dissabte per un atac rus amb drons a un minibús als voltants de Bilopíl·lia, a la regió ucraïnesa de Sumi.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha lamentat aquesta agressió, qualificant-la com una "oportunitat perduda per a un alto el foc", en referència als recents contactes a Istanbul, que ha donat com a resultat un acord entre tots dos països per canviar en un futur pròxim un total de 2.000 presoners de guerra, mil per cada bàndol.

"Cal pressionar Rússia perquè cessin els assassinats. Sense sancions més dures, sense pressió més forta, Rússia no entrarà en una diplomàcia real", ha advertit.