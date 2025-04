Ucraïna denuncia almenys 31 morts i 84 ferits per un atac rus contra la ciutat de Sumi

Les autoritats acusen Rússia d'emprar bombes de dispersió i confirma que la major part de les víctimes eren dins d'un autobús

Un atac aeri rus ha deixat almenys 31 morts, entre ells dos nens, i 84 ferits, set d'ells nens, a la ciutat ucraïnesa de Sumi, situada al nord-est del país i prop de la frontera amb Rússia, segons l'últim recompte proporcionat pel Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna.

El ministre de l'Interior d'Ucraïna, Íhor Klimenko, ha informat a Telegram que diversos míssils balístics han impactat aquest matí al centre de la ciutat. La zona afectada estava plena de gent que en aquell moment celebrava el Diumenge de Rams, ha afegit el ministre, que ha demanat a la població que no vagi a la zona per facilitar l'evacuació i l'atenció als ferits.

El primer ministre ucraïnès, Denís Xmihal, ha confirmat poc després que han resultat particularment afectats "edificis i residències de la Universitat Estatal de Sumi", que han acabat "destruïts" en un "atac cínic i violent".

No obstant això, i segons ha explicat després el governador de la regió homònima, Volodímir Artiuj, la major part de les víctimes viatjaven en un autobús, que ha estat tocat per un dels projectils, el primer, ha explicat, una "bomba de dispersió", com després va confirmar el cap de l'Oficina Presidencial, Andriy Yermak.

El president del país, Volodímir Zelenski, ja ha denunciat "el terrible atac amb míssils balístics russos". "Només una escòria immunda pot actuar així, arrabassant la vida a gent comuna", ha lamentat el mandatari ucraïnès.

"Sense pressió sobre Rússia, la pau és impossible. Les converses mai han detingut els míssils balístics ni les bombes aèries. El que es necessita és una actitud cap a Rússia que un terrorista mereix", ha afegit. Rússia encara no s'ha pronunciat sobre aquest incident.