Rússia confirma l'ús del míssil Oreshnik, nega atacs a objectius civils i esgrimeix que és una represàlia pel bombardeig a estudiants a Lugansk
MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort i més d'un centenar han resultat ferides aquesta passada nit a la capital d'Ucraïna, Kíiv, i a la regió homònima a la qual pertany, objectius d'un dels atacs russos més potents des del començament de la guerra, que ha comprès l'ús d'avions no tripulats i míssils balísiticos com el projectil hipersònic Oreshnik.
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha estat l'encarregat de proporcionar l'últim balanç sobre un bombardeig que ha "danyat o destruït" més de 30 edificis de la capital ucraïnesa. L'atac rus ha destruït pràcticament el Museu de Txernòbil, el Museu Nacional d'Art i la seu de la cadena pública de televisió alemanya ARD. Els enderrocs han causat danys en les oficines de l'Organització Mundial de la Salut i arribat a la residència de l'ambaixador d'Albània, que ha resultat il·lès, en un incident que ha portat al Govern del seu país a convocar en protesta a l'ambaixador rus.
Diverses onades d'explosions van començar a sacsejar la ciutat i la perifèria entorn de la 01.00 hores (hora local) i, més tard, sobre les 03.00 hores (hora local), coincidint amb l'activació d'alertes antiaèries en diferents regions del país, després de detectar la Força Aèria ucraïnesa "desenes" de míssils dirigits cap a Kíiv i els seus voltants.
Les autoritats locals ucraïneses han confirmat morts a les zones perifèriques de Bucha i Obujiv, segons ha informat el cap de l'Administració Estatal Regional de Kíiv, Mikola Kalashnik, que també ha confirmat altres nou ferits més en la perifèria.
ORESHNIK
El fet que Rússia hagi confirmat l'ús del míssil Oreshnik és un aspecte significatiu perquè el projectil està capacitat per transportar una càrrega nuclear. Els aliats europeus de Kíiv, en la seva condemna de l'atac, han assenyalat que l'ús d'aquest projectil ha conferit un caire addicional d'intimidació a tot el bombardeig.
"Rússia ha llançat tres míssils contra una planta de proveïment d'aigua. Han incendiat el mercat, van danyar desenes d'habitatges i diverses escoles. Han llançat el seu Oreshnik. Avui, tot aquell al món que no guardi silenci i ajudi a Ucraïna és un defensor de la vida", va subratllar Zelenski.
Per la seva banda, el cap de l'Administració Militar de Kíiv, Timur Tkachenko, ha reportat impactes i danys en múltiples districtes de la ciutat, inclosos Obolonskii, Shevchenkivskii, Holosiivskii, Solomianskii, Desnianskii, Darnytskii, Dniprovskii i Podil.
L'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, qui està proporcionant actualitzacions periòdiques en el seu compte de Telegram, ha explicat que fragments de míssil han danyat un edifici residencial de 24 plantes al districte de Shevchenkivskii. Així mateix, ha indicat que restes de projectils han caigut prop d'una zona "no residencial" i també en els voltants d'una escola. Trenta ferits es troben hospitalitzats, entre ells dos nens.
Tkachenko ha assenyalat a més que restes dels atacs van impactar en la coberta d'un edifici de gran altura en el districte de Darnytskii, mentre que diversos habitatges van patir danys a Solomianskii i Dniprovskii. També es van registrar danys en dos edificis residencials d'Obolonskii després de ser afectats per projectils russos.
Les autoritats locals han informat igualment de danys en altres infraestructures urbanes, entre elles un supermercat, una residència estudiantil, diversos magatzems i un garatge afectats per impactes de míssils i drons en diferents barris de la capital.
Fora de Kíiv, diversos mitjans ucraïnesos han parlat d'explosions a les ciutats de Cherkasi i Kropivnitskii, igual que a la regió de Jmelnitski, en el marc del mateix atac aeri.
Hores abans del bombardeig sobre Kíiv, atacs russos havien deixat també civils ferits en diferents zones del sud i l'est d'Ucraïna, incloses les regions d'Odesa i Járkov. A més, hores abans de l'atac massiu sobre Kíev, les autoritats ucraïneses ja havien informat de nous bombardejos russos contra diverses regions del sud i l'est del país que van deixar desenes de civils ferits.
A la regió d'Odesa, un atac amb míssils russos ha afectat infraestructures civils, segons va indicar el governador regional, Oleh Kiper. D'acord amb un balanç preliminar difós per les autoritats locals, almenys nou persones van resultar ferides, entre elles tres menors d'entre vuit i dotze anys.
Kiper ha precisat que set dels ferits van haver de ser hospitalitzats i va assenyalar que un dels adults afectats es trobava en estat greu, mentre que els nens presentaven ferides de caràcter moderat. "Tots els serveis pertinents estan treballant en el lloc", va afirmar el governador regional, abans d'afegir que "els ferits estan rebent tota l'assistència mèdica necessària".
El responsable regional ha subratllat igualment que les autoritats continuen avaluant l'abast total dels danys ocasionats per l'atac i recopilant informació sobre les conseqüències dels bombardejos.
En paral·lel, les forces russes han llançat també atacs contra la regió de Járkov, on drons han impactat en diferents punts, inclosa la ciutat de Balakliia. Les autoritats locals van informar d'almenys nou persones ferides com a conseqüència d'aquests bombardejos.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la cap diplomàtica de la Unió Europea, Kaja Kallas, han condemnat juntament amb aliats d'Ucraïna l'atac rus d'aquesta passada nit contra la capital del país, Kíiv, i la regió homònima, com un "aberrant acte de terrorisme" que ha deixat de moment dos morts i més de 80 ferits.
Rússia, per la seva banda, ha confirmat atacs amb drons i míssils hipersònics, inclòs l'Oreshnik, però ha assegurat que han anat dirigits contra posicions militars i instal·lacions de la indústria de defensa ucraïnesa, en resposta al bombardeig ucraïnès del divendres que va deixar 21 morts en una residència d'estudiants de Lugansk.
Els atacs contra Kíiv, dirigits segons Defensa contra "posicions militars" ucraïneses, ha deixat dos morts i més de 80 ferits. L'atac ha comprès drones, míssils Iskander, Jinzal i Tsirkon, així com l'esmentat Oreshnik.
"Els atacs es van dirigir contra instal·lacions de comandament militar, bases aèries i empreses de la indústria de defensa ucraïnesa", ha esgrimit el Ministeri de Defensa rus en el seu comunicat, en el qual dona per compliments "tots els objectius de la missió".
Rússia també ha actualitzat el balanç de víctimes mortals del bombardeig contra el dormitori d'estudiants de Starobilsk, que ha deixat ja 21 morts, la majoria d'entre 19 i 22 anys. Altres 38 persones van resultar ferides per l'atac del passat divendres.