La defensa aèria russa intercepta 170 drons ucraïnesos a diferents punts del país

MADRID 3 maig (EUROPA PRESS) -

Les forces de defensa antiaèria de l'exèrcit de Rússia han interceptat 170 drons de les forces armades ucraïneses sobre diverses regions del país la matinada de dissabte, la majoria sobre Crimea, han informat les autoritats russes.

"Durant la nit d'ahir, de 22.00 a 05.00, els sistemes de defensa aèria en servei van destruir i van interceptar 170 vehicles aeris no tripulats ucraïnesos del tipus aeronau", ha notificat el Ministeri de Defensa rus en un missatge compartit a Telegram a primera hora del matí.

El gros d'aquests dispositius (96) ha estat neutralitzat en territori de Crimea, península al sud del país i que Rússia es va annexionar de manera unilateral el 2014. El trànsit al pont de Crimea s'ha vist interromput prop de quatre hores a conseqüència d'aquests atacs.

Així mateix, 47 vehicles aeris del mateix tipus han estat detinguts a la regió de Krasnodar Krai, nou sobre la regió de Rostov, vuit sobre les regions de Briansk i Kursk, i dues sobre la regió de Bélgorod.

A més, la defensa aèria russa ha destruït sobre el mar Negre vuit míssils de creuer llançats 'Storm Shadow' i tres míssils guiats 'Neptune-MD'. També en aigües del mar Negre s'han derruït catorze vaixells no tripulats ucraïnesos entre les 02.00 i les 05.00 (hora local) d'aquest dissabte.

Aquests atacs s'han produït després que les forces armades ucraïneses van denunciar el llançament de 150 drons per part de l'exèrcit rus contra diversos punts del país divendres, el mateix dia en què un atac rus contra la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv ha deixat almenys 46 civils ferits en una zona on "no hi havia objectius militars".