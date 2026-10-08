Ucraïna declara un dia de dol nacional per la trentena de morts en els atacs russos d'aquest dimecres

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Ucraïna ha decretat aquest dijous un dia de dol nacional per la trentena de morts registrats en l'onada d'atacs de l'exèrcit de Rússia contra la capital, Kíiv, i dotze províncies d'Ucraïna, de les quals 22 a la regió de Txerníhiv, la més castigada pels bombardejos.
"Ucraïna honora la memòria de les persones que han perdut la vida en l'atac rus del 7 d'octubre a la nit. Entre els morts hi ha nens", ha assenyalat el Ministeri d'Interior, després de denunciar que Rússia "ha destruït llars, ha generat dolor i ha deixat un buit immens".
Segons el registre actualitzat del Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna a la localitat de Priluki, a l'óblast de Txerníhiv, l'atac deixa 22 morts confirmats, entre els quals cinc nens. "54 persones més han resultat ferides, incloent-hi set nens", han afegit les autoritats que apunten que en les feines de rescat els equips d'emergència han aconseguit salvar 15 persones.
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assenyalat que les tasques de recerca i rescat es donen per acabades a la localitat després de condemnar l'atac amb míssils russos en un edifici de cinc pisos.
Això s'afegeix a la xifra de morts en diferents atacs a zones residencials a Dnipró i Krementxuk, una ciutat situada a Poltava, on han mort dues persones, mentre que dues morts més s'han produit a Kíiv, a les quals s'hi afegeixen dues més a Oleksandria, a la província de Kropivnitski a banda d'atacs una desena de províncies.
"Agraeixo als socis que ahir no van guardar silenci per aquests crims russos. És fonamental que el suport verbal es tradueixi en mesures concretes, en nous paquets de defensa per a Ucraïna", ha exposat el president ucraïnès, el qual ha assenyalat que el suport militar a Kíiv "contribueix a salvar vides diàriament".
Zelenski ha apuntat que hi haurà "importants negociacions" aquests dies amb els socis internacionals, de les quals Ucraïna espera obtenir "resultats concrets" per enfortir la seva defensa.