Costa convoca una cimera extraordinaria el 6 de març sobre la situació a Ucraïna i la defensa de la UE

BRUSSEL·LES 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Europeu, António Costa, ha anunciat aquest diumenge una cimera extraordinaria el proper 6 de març per abordar amb els 27 líders tant la situació a Ucraïna com la necessitat de reforçar la defensa europea, en un moment en el qual creix el temor a la UE per un acord de pau ràpid entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a esquenes d'ucraïnesos i europeus.

"Vivim un moment decisiu per a Ucraïna i per a la seguretat europea", ha escrit Costa en un breu missatge a xarxes socials per anunciar aquest "Consell Europeu especial" després de diverses setmanes de consultes bilaterals amb els caps d'Estat i de Govern europeus sobre la situació.

L'exprimer ministre portuguès ha explicat que en els seus contactes amb els mandataris ha constatat que tenen un "compromís compartit" per fer front "a nivell de la UE" als "desafiaments" que suposen "reforçar la defensa europea i contribuir de manera decisiva a la pau del nostre continent i a la seguretat a llarg termini a Ucraïna".

"Seguiré treballant amb (la presidenta de la Comissió Europea, Ursula) von der Leyen i amb tots els Estats membre per estar preparats per prendre decisions el 6 de març", conclou el missatge de Costa, qui precisament preveu visitar aquest dilluns Kíiv, junt amb la cap de l'Executiu comunitari, la major part del Col·legi de Comissaris i diversos líders europeus, entre ells el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

La cita a Brussel·les del proper 6 de març serà la primera ocasió en què els 27 líders abordaran la situació des que Trump i Putin es comprometessin el passat 12 de febrer a iniciar de manera bilateral negociacions "immediatament" per posar fi a la guerra a Ucraïna.

Abans, el president de França, Emmanuel Macron, que aquest dilluns viatja a Washington per veure's amb Trump, sí va reunir al començament d'aquesta setmana i per separat en dues tandes als mandataris europeus per avançar en l'anàlisi i discutir de manera urgent sobre la seguretat europea, en un format del que també van participar Costa, Von der Leyen i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte.