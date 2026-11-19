MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Estat Major de les forces armades d'Ucraïna ha confirmat aquest dijous un nou atac, el tercer aquesta setmana, contra el pont de Crimea, que ha afectat les vies ferroviàries d'una infraestructura a ulls de Kíiv "il·legal i símbol de l'ocupació" de la península des del 2014.
Les autoritats ucraïneses han destacat que l'atac s'ha tornat a fer amb els míssils de fabricació nacional Neptune. "L'objectiu ha estat assolit, el trànsit viari ha quedat blocat. La via ferroviària ha estat malmesa", han comunicat a través d'una nota a les xarxes socials.
"Aquest pont és la principal artèria terrestre a través de la qual l'Armada russa subministra combustible, munició i equips als grups d'ocupació al sud. Rússia el va construir com un símbol de l'ocupació de la península i durant anys va dir que era 'invencible'", ha afirmat.
Ucraïna ha incidit que cada atac amb èxit a una infraestructura d'aquestes característiques força Rússia a optar per rutes més llargues, congestionades i costoses per continuar subministrant armament, equips i personal, fet que suposa retards que repercuteixen en el front.
"L'estret de Kertx només és una connexió de la cadena per la qual l'enemic alimenta el front. Pas a pas, les Forces de Defensa estan reduint les capacitats i les restes de la logística militar russa", ha explicat.