Ucraïna confirma que les tropes bielorusses s'estan concentrant a la frontera comuna

Kíiv alerta que la realització d'exercicis militars a prop de la central de Txernòbil "representa una amenaça seguretat mundial"

MADRID, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

Les autoritats ucraïneses han confirmat aquest diumenge que les tropes bielorusses s'estan concentrant a la frontera comuna, una setmana després que Minsk anunciés el desplegament de reforços al·legant una concentració de tropes (de fins a 120.000 militars) al costat d'Ucraïna, extrem negat per Kíiv.

"Segons els serveis d'Intel·ligència d'Ucraïna, les Forces Armades de Bielorússia, sota l'aparença d'exercicis, estan concentrant una quantitat significativa de personal, en particular de les forces d'operacions especials, armes i equip militar", resa un comunicat del Ministeri d'Exteriors d'Ucraïna publicat a la seva pàgina web.

Kíiv, que ha indicat que el reforç està tenint lloc a la província de Gomel (sud-est), ha assenyalat que entre l'equip militar hi ha tancs, artilleria, míssils antiaeris, equip de defensa aèria i equip d'enginyeria. També ha registrat la presència de mercenaris russos de l'antic Grup Wagner.

"Fem una crida als funcionaris de Bielorússia a no cometre errors tràgics pel seu propi país sota la pressió de Moscou i a les seves Forces Armades a detenir les accions hostils i retirar les tropes de la frontera a una distància que excedeixi l'abast dels sistemes de foc disponibles a Bielorússia", ha demanat.

En aquest sentit, ha alertat que "la realització d'exercicis a la zona fronterera i als voltants de la central nuclear de Txernòbil representa una amenaça per a la seguretat nacional d'Ucraïna i la seguretat mundial en general".

Alhora que ha destacat que "mai" han realitzat ni realitzaran "cap acció hostil contra el poble bielorús", han advertit que, en cas d'una violació de la frontera, prendran "totes les mesures necessàries per implementar el dret a la legítima defensa garantit per la Carta de Nacions Unides", considerant que les concentracions de tropes i instal·lacions militars "seran objectius legals per a les Forces Armades ucraïneses".

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, va indicar fa una setmana que les tensions a la frontera amb Ucraïna semblaven haver disminuït en els últims dies després d'una crisi oberta per la incursió d'un avió no tripulat ucraïnès en el seu espai aeri i que va portar al mandatari a desplegar "a una tercera part de l'Exèrcit" a la zona.