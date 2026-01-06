MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -
Els caps d'Estat i de Govern de la Coalició de Voluntaris per a Ucraïna han acordat aquest dimarts a París un paquet de "garanties de seguretat de caràcter legalment vinculant" per a Ucraïna amb el suport d'Estats Units.
"La Coalició de Voluntaris reconeix, per primera vegada, una convergència operativa entre els 35 països que la conformen, així com Ucraïna i Estats Units, per construir garanties de seguretat sòlides", ha anunciat el president francès Emmanuel Macron en roda de premsa després de la trobada.
Entre les garanties, els països membres de la Coalició han acordat la creació d'un mecanisme de vigilància de l'alto-el-foc sota el lideratge d'Estats Units amb contribucions de diverses nacions.
L'acord a París també traça les línies mestres d'una força ucraïnesa de 800.000 efectius amb l'entrenament, les capacitats i tots els recursos necessaris per garantir que aquest exèrcit pugui dissuadir qualsevol nova agressió.
Així mateix, els aliats d'Ucraïna es comprometen "legalment" a recolzar Ucraïna en cas d'un nou atac rus.