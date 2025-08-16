La cimera Trump-Putin acaba sense anuncis sobre Ucraïna i amb vista a una segona cita

MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
El president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de Rússia, Vladimir Putin, han assegurat haver arribat a avanços en diversos assumptes, sense concretar-los, però no han aconseguit cap acord sobre la guerra a Ucraïna, i s'han emplaçat a una segona reunió sense data fixada.
Ho han afirmat en una roda de premsa conjunta sense preguntes dels periodistes després de la seva reunió a la ciutat nord-americana d'Anchorage, a l'estat d'Alaska.
Trump ha dit: "Ha estat una reunió molt profunda, i crec que hem tingut una reunió molt productiva. Hem acordat moltíssims punts. En la majoria d'ells, diria que hi ha un parell de punts importants en què encara no hem arribat a un acord, però sí hem avançat".
Putin ha explicat que la reunió ha tingut un "ambient respectuós, constructiu i de mutu respecte" i ha deixat clar que per a la pau amb Ucraïna cal "eliminar totes les arrels, les causes principals d'aquest conflicte".
Tots dos han coincidit en una segona cita per seguir avançant en les negociacions sense donar més detalls sobre aquesta primera, encara que el president rus ha proposat en un to informal que la propera ubicació sigui la capital russa, Moscou.