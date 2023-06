Ucraïna.- Caven forats amb excavadores a les carreteres de Lipetsk per frenar l'avanç de Wagner cap a Moscou

MADRID, 24 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats russes han informat que s'han utilitzat excavadores per cavar forats a les principals autopistes de la regió de Lipetsk, la capital de la qual es troba a uns 360 quilòmetres de Moscou, per intentar frenar l'avanç de les forces dels mercenaris del Grup Wagner des de Rostov del Don cap a Moscou.

"El trànsit està suspès en algunes carreteres regionals. En diversos punts s'ha danyat deliberadament el terra amb excavadores. S'han adoptat mesures radicals per impedir completament el pas de vehicles per les autopistes", han informat les autordiades regionals, citades per l'agència de notícies russa TASS.

El Departament de Carreteres i Transport de la regió ha desenvolupat un pla per al restabliment d'aquestes vies "quan la situació ho permeti".

"Som conscients dels inconvenients que suposa per als veïns de la regió, però la seguretat és el principal. Una vegada més volem cridar l'atenció sobre la gravetat d'aquesta situació i esperem la seva comprensió", han afegit.

Prèviament s'havia informat de la suspensió de les rutes d'autobús entre Lipetsk, Moscou, Tula i Voronezh i de talls en dues de les entrades a la ciutat de Lipetsk: Chapliginski i Lebedianski. A més s'havia restringit el trànsit a l'autopista M-4 que uneix Rostov amb Moscou i s'havia demanat a la població no abandonar les seves llars.

"L'equip de Wagner s'està movent pel territori de la regió de Lipetsk", ha fet saber el governador de la regió russa de Lipetsk, Igor Artamonov, en el seu compte de Twitter. "Els organismes i autoritats encarregats de fer complir la llei, inclosos els municipals, estan prenent totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de la població", ha afegit.

El governador ha cridat a la calma a la població i ha assegurat que la situació està sota control. "Estem en contacte amb tots els caps dels districtes i serveis. Tot funciona bé i sense problemes", ha indicat en el seu compte de Telegram.

Rússia es troba en estat d'alerta després de la rebel·lió protagonitzada aquesta passada nit pel grup de mercenaris amb el seu líder al capdavant, Yevgeni Prigozhin.