Ucraïna bombardeja una refineria de petroli a la regió russa de Riazan

MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
Les forces armades d'Ucraïna han informat aquest divendres d'un bombardeig en una refineria de petroli a la regió russa de Riazan, al sud de Moscou, sense que ni la part ucraïnesa ni la russa hagin aclarit les conseqüències exactes d'aquest atac, que s'afegeix a altres previs contra objectius vinculats a infraestructura energètica.
El cap de la Unitat de Drons de l'exèrcit d'Ucraïna, Robert Brovdi, ha confirmat en el seu compte de Facebook aquest atac contra una de les principals refineries de petroli de tot Rússia, situada a uns 200 quilòmetres de Moscou.
Per la seva banda, el governador de Riazan, Pavel Malkov, ha indicat a través de Telegram que durant la matinada els sistemes de defensa antiaèria han abatut en aquesta regió almenys vuit drons. Tot i que no ha aportat gaires detalls, ha reconegut que les restes d'algunes d'aquestes aeronaus han caigut en una zona industrial.
El Ministeri de Defensa ha elevat a més de 90 els drons destruïts durant la nit, en un recompte que també inclou el mar Negre i la península de Crimea.