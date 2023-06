Augmenten a vuit els morts després d'un bombardeig rus a Kramatorsk, Donetsk

Ferits lleus un ex Alt Comissionat per a la Pau de Colòmbia, un escriptor i una periodista colombians



MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

Les autoritats ucraïneses han informat aquest dimecres que han augmentat a vuit els morts després d'un bombardeig rus sobre un restaurant a la ciutat de Kramatorsk, situada a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna.

El Servei Estatal d'Emergències d'Ucraïna ha assenyalat que entre les víctimes mortals hi ha tres menors d'edat, dos d'ells de 12 i 15 anys. A més, segons el comunicat, hi ha 56 persones ferides, inclòs un nen de vuit mesos.

Hores abans, la Fiscalia d'Ucraïna ha informat d'un balanç de quatre víctimes mortals, entre les quals s'inclou una jove de 17 anys.

L'oficina del fiscal general, que ha assenyalat l'inici de les investigacions sobre l'atac, no ha descartat que hi hagi més víctimes sota els enderrocs del restaurant. També ha agregat que "en l'epicentre de l'explosió" hi havia edificis d'apartaments, locals comercials, automòbils, entre altres infraestructures civils.

Així mateix ha assenyalat que les tropes russes han atacat durant la nit un habitatge, ferint cinc residents.

Per la seva banda, el governador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha indicat en el seu perfil de Telegram que les forces russes han llançat dos coets sobre les 20.00 hores (hora local) coets contra una pizzeria i un edifici limítrof. Entre els ferits hi ha almenys tres estrangers.

Aquests tres estrangers ferits són l'ex Alt Comissionat per a la Pau de Colòmbia Sergio Jaramillo, l'escriptor Héctor Abad Faciolince i la periodista Catalina Gómez Ángel, tots ells amb ferides lleus, segons un comunicat dels mateixos recollit per l'emissora colombiana W Radio.

A més, han confirmat que l'escriptora ucraïnesa Victoria Amelina, amb la qual es trobaven sopant en la pizzeria RAI, es troba en "estat crític" per una lesió al cap.

La Policia Nacional ha comunicat que les operacions de rescat i recerca al lloc de l'atac estan en curs. "Tots els serveis especialitzats estan involucrats: rescatistes, paramèdics de la Policia, tècnics d'explosius i investigadors i criminòlegs, que estan documentant un altre crim sagnant dels ocupants russos", resa la seva missiva.