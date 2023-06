Ucraïna.- Augmenten a onze els morts per un atac de Rússia contra un restaurant en Kramatorsk

MADRID, 28 juny (EUROPA PRESS) -

El balanç de víctimes a causa de l'atac amb míssils executat el dimarts per l'Exèrcit rus contra un restaurant a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, situada a la província de Donetsk, ha crescut a onze morts, entre ells tres nens.

"Els cossos sense vida d'onze persones, inclosos els de tres menors, han estat rescatats de sota les runes", ha explicat en el seu últim informe el Servei Estatal d'Emergència, que afegeix 56 ferits i set víctimes que han aconseguit rescatar amb vida d'entre els enderrocs.

En aquest sentit, ha subratllat en el seu compte de Telegram que les operacions de cerca i rescat i retirada d'enderrocs continuen", al mateix temps que ha indicat que en el lloc treballen gossos especialitzats en el rastreig de persones atrapades i psicòlegs de l'organisme per donar ajuda a les víctimes.

Anteriorment, la Policia Nacional ucraïnesa a través del seu compte de Telegram ha informat que Moscou va emprar míssils Iskander en el bombardeig.

Així, ha manifestat que "els agents estan prenent declaracions, documentant la destrucció, ajudant víctimes i als seus familiars i donant atenció mèdica i psicològica". Les menors mortes són adolescents d'entre 14 i 17 anys --incloses dues germanes--, mentre que entre els ferits hi ha un bebè de vuit mesos.

El fiscal general d'Ucraïna, Andriy Kostin, ha afirmat que l'atac "va ser dut a terme a la tarda, just quan la gent havia arribat a casa després de la feina". "El règim criminal de la Federació Russa continua amb les seves tàctiques terroristes contra ucraïnesos pacífics", ha denunciat.

"Trobarem a qualsevol que doni ordres criminals i a tots els que les executin. El càstig és inevitable", ha dit Kostin en el seu compte en Telegram, on ha confirmat que la seva oficina ha obert una "investigació preliminar" per presumpta "violació de les lleis i normes de la guerra".

El governador de Donetsk, Pavlo Kirilenko, havia especificat hores abans en el seu perfil de Telegram que les forces russes havien llançat dos coets sobre les 20.00 hores (hora local) contra una pizzeria i un edifici limítrof. Entre els ferits hi ha almenys quatre estrangers, entre ells tres de nacionalitat colombiana.

Els colombians ferits són l'ex Alt Comissionat per a la Pau de Colòmbia Sergio Jaramillo, l'escriptor Héctor Abad Faciolince i la periodista Catalina Gómez Ángel, tots ells amb ferides lleus, segons un comunicat dels mateixos recollit per l'emissora colombiana W Radio. A més, han confirmat que l'escriptora ucraïnesa Victoria Amelina, amb la qual es trobaven sopant en la pizzeria RAI, es troba en "estat crític" per una lesió al cap.

La quarta estrangera ferida és la periodista suec-britànica Anastasia Taylor-Lind, segons ha confirmat l'organització no governamental Reporters Sense Fronteres (RSF), que va recalcar en un missatge en el seu compte a la xarxa social Twitter que "aquests atacs russos contra civils i periodistes són crims de guerra".