Ucraïna ataca novament el pont de Crimea i obliga a interrompre-hi el trànsit

MADRID, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Ucraïna ha bombardat aquest dilluns el pont de Crimea --que uneix la península amb la província russa de Krasnodar--, fet que ha provocat talls de trànsit a la infraestructura, en el segon atac que pateix des de principis del 2026 i en espera de saber-ne el veritable abast.
"L'enemic ha atacat el pont de Crimea", ha informat el governador de Crimea, Serguei Aksiónov, en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha detallat que "el trànsit estarà restringit fins al migdia", mentre els serveis competents enllesteixen les tasques de reparació.
El Ministeri de Transports de Rússia ha informat que el servei ferroviari del pont funciona amb normalitat i ha destacat l'absència, ara per ara, de víctimes.
Des de l'inici de la invasió russa el 2022, Ucraïna ha aconseguit en comptades ocasions atacar aquest pont --el més llarg d'Europa--, inaugurat el 2018, tot just quatre anys després que Rússia s'annexionés la península de Crimea.
No gaire lluny d'allà, s'ha decretat l'estat d'emergència a Azov, a la regió de Rostov, després d'un atac ucraïnès amb drons als voltants de dues refineries, que ha deixat pel cap baix tres ferits i diversos focus d'incendi.
El Ministeri de Defensa rus ha comunicat que ha aconseguit abatre més de 1.330 drons ucraïnesos durant la nit, entre els quals els que han sobrevolat els mars Negre i d'Azov.