Ucraïna ataca amb drons la segona refineria més gran de Rússia, a Sant Petersburg

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Ucraïna ha atacat aquest dilluns a la matinada la refineria de petroli de la ciutat de Kírixi, la segona més gran de Rússia situada a la regió de Sant Petersburg, on s'ha registrat un incendi poc després de l'impacte.
El governador de la regió, Alexander Drozdenko, ha indicat en un comunicat que els atacs s'han concentrat a la zona industrial de Kírixi i ha confirmat que s'han pogut eliminar uns 80 drons.
La refineria, que es troba aproximadament a 100 quilòmetres al sud-est de Sant Petersburg, s'ha incendiat i s'han hagut d'activar els sistemes de defensa antiaèria, motiu pel qual s'han evacuat diverses famílies de zones residencials.
La planta de Kírixi, propietat de l'empresa russa Surgutneftegaz, és la segona refineria de petroli més gran de Rússia i l'única instal·lació d'aquesta mena a la regió nord-oest del país.
En aquest sentit, és un proveïdor clau de combustible a Sant Petersburg i de querosè d'aviació a l'Aeroport de Púlkovo i l'any passat els Estats Units van imposar un paquet de sancions contra Surgutneftegaz i altres entitats vinculades, inclosa la refineria.
Les autoritats russes han alertat que gairebé 430 drons ucraïnesos han estat abatuts al llarg de la nit al seu espai aeri.