Романенко Эрик / Zuma Press / Europa Press
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats russes han declarat un incendi als voltants de la refineria de petroli de Novoxàkhtinsk, a la regió de Rostov, a conseqüència d'un atac amb drons atribuït a les forces ucraïneses durant la matinada d'aquest dissabte.
Diversos grups d'aeronaus no tripulades es van aproximar a la ciutat abans que es detectessin les flames a prop de les instal·lacions, segons ha informat el governador regional, Iuri Sliúsar, en un missatge de Telegram, en què ha assegurat que les defenses antiaèries russes han abatut més de 50 drons sobre la zona.
El foc podria haver-se originat als dipòsits d'emmagatzematge de combustible de la instal·lació, segons informes independents preliminars -elaborats a partir de dades de fonts obertes- recollits pel diari The Kyiv Independent. No obstant això, les autoritats ucraïneses encara no s'han pronunciat sobre aquest fet.
En cas de confirmar-se, seria el segon atac contra aquesta refineria en menys d'una setmana, després que l'Estat Major ucraïnès confirmés aquest divendres una operació anterior, duta a terme el dia 23 de novembre, que va destruir 20 dipòsits horitzontals i va causar danys en 21 més del mateix tipus, onze de verticals i un tram de l'oleoducte. La planta té capacitat per processar fins a 7,5 milions de tones de cru a l'any.
Kíiv manté els atacs contra instal·lacions petrolieres russes amb l'objectiu de reduir els ingressos de Moscou destinats a finançar la guerra. En aquesta línia, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va afirmar a mitjans de mes que els atacs amb drons i míssils de llarg abast havien deixat fora de servei el 55 % de la capacitat de refinament de petroli de Rússia.