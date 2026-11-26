Carlo Bravo / Zuma Press / Europa Press
MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Ucraïna assegura que ha provocat danys en cinc avions en un atac llançat dimecres a la matinada contra una important base aèria a la regió russa de Nijni Nóvgorod, si bé les autoritats de Rússia no s'han pronunciat ara per ara ni han confirmat danys a les instal·lacions.
L'exèrcit ucraïnès ha recalcat en un comunicat publicat a les xarxes socials que s'han malmès "cinc avions russos que s'utilizen per aterrorizar els civils ucraïnesos a la base aèria de Savasleika", que ha descrit com a "clau" per als esforços de guerra de Moscou.
Ha subratllat que des d'aquesta base s'enlairen caces MiG-31, capaços de transportar míssils Kinzhal que es fan servir en bombardejos contra Ucraïna, i també que ha destacat que l'atac ucraïnès ha provocat danys en tres d'aquests aparells i dos Su-34. "No podran volar en un temps", ha aplaudit.
"S'està verificant l'abast dels danys i el nombre exacte d'aeronaus afectades. Hi podria haver notícies encara més bones", ha ressenyat l'exèrcit ucraïnès, que ha detallat que entre els objectius afectats hi ha una estació de radar en una zona de la província de Luhansk ocupada per les tropes russes.