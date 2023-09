El Govern d'Ucraïna assegura que un dron rus ha caigut en territori romanès

MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Ucraïna ha assegurat aquest dilluns que un dels drons que Rússia ha disparat aquesta matinada contra la regió ucraïnesa d'Odessa ha impactat a Romania, país que forma part de l'OTAN.

El portaveu del Ministeri d'Exteriors, Oleg Nikolenko, ha indicat en el seu compte de Facebook que almenys una de les aeronaus no tripulades dirigides contra el port d'Izmaïl, a la vora del Danubi, ha caigut a l'altra banda de la frontera, fet que confirmaria que "el terror dels míssils russos representa una amenaça enorme per a la seguretat no només d'Ucraïna, sinó també dels països veïns".

Per això, ha instat els socis internacionals a continuar ajudant les forces ucraïneses amb sistemes de defensa antiaèria.

El Govern de Romania ja havia condemnat diumenge una altra onada de bombardejos sobre Odessa en un missatge de la ministra d'Exteriors, Luminita Odobescu, que citava els atacs sobre al Port de Reni. "La comunitat internacional ha de portar davant la justícia els responsables d'aquests crims de guerra", va reclamar.

El Ministeri de Defensa romanès també va advertir del risc d'aquesta ofensiva, si bé diumenge va assenyalar que els atacs sobre Reni no havien suposat una amenaça militar directa per a Romania.

El governador d'Odessa, Oleg Kiper, ha indicat aquest dilluns a través de Telegram que "els terroristes russos han atacat amb drons kamikaze el sud de la regió durant tres hores i mitja", abans d'afegir que 17 d'aquests aparells han estat destruïts pels sistemes de defensa aèria.