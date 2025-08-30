Assassinat a trets a Leòpolis l'expresident del Parlament ucraïnès Andri Parubi

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -
L'expresident del Parlament d'Ucraïna i antic secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Andri Parubi, ha estat assassinat a Leòpolis, a l'oest del país, segons ha informat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.
De moment, el Ministeri de l'Interior ha informat a la filial ucraïnesa de la cadena britànica BBC que Parubi ha mort en rebre diversos trets a migdia, sense donar més detalls.
Zelenski ha condemnat un "espantós assassinat" i ha anunciat el començament immediat d'una investigació i d'una operació per trobar els responsables.