Publicat 30/08/2025 12:34

Assassinat a trets a Leòpolis l'expresident del Parlament ucraïnès Andri Parubi

Archivo - Arxiu - Andri Parubi, ex-president del Parlament d'Ucraïna
Europa Press/Contacto/Sergii Kharchenko - Archivo

MADRID 30 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Parlament d'Ucraïna i antic secretari del Consell de Seguretat Nacional i Defensa, Andri Parubi, ha estat assassinat a Leòpolis, a l'oest del país, segons ha informat el president ucraïnès, Volodimir Zelenski.

De moment, el Ministeri de l'Interior ha informat a la filial ucraïnesa de la cadena britànica BBC que Parubi ha mort en rebre diversos trets a migdia, sense donar més detalls.

Zelenski ha condemnat un "espantós assassinat" i ha anunciat el començament immediat d'una investigació i d'una operació per trobar els responsables.

Contador