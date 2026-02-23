Ucraïna apunta que la pròxima ronda de contactes amb Rússia i els EUA serà al voltant del 27 de febrer

Budànov acusa Moscou de voler reinstaurar l'imperi rus
MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El cap de l'Oficina Presidencial d'Ucraïna, Kirilo Budànov, ha declarat aquest dilluns que la pròxima ronda trilateral de contactes sobre la guerra a Ucraïna amb les delegacions de Rússia i els Estats Units (EUA) tindrà lloc "al voltant del 27 de febrer", malgrat indicar que les converses "no estan anant gaire fluïdes".
"Em sembla que ja s'ha dit oficialment que serà al voltant del 27 de febrer, més o menys", ha afirmat Budànov durant la conferència sobre justícia celebrada a Kíiv, segons un comunicat oficial.
Sobre si hi ha una data tancada, Budànov, que forma part de l'equip negociador ucraïnès, ha indicat que "en aquests moments estem treballant en els preparatius". "És una qüestió procedimental. Quan, qui i on arribar i coses així", ha explicat. "Les tres parts s'han de coordinar entre si. De fet, les quatre parts, si comptem el país amfitrió, però ens hi estem posant", ha apuntat.
"No és cap secret que les negociacions no estan anant gaire fluïdes, però clarament estem avançant i acostant-nos al punt en el qual totes les parts hauran de prendre decisions finals: continuar aquesta guerra o avançar cap a la pau. Espero que la justícia al final s'imposi", ha valorat.
Quant a una possible trobada entre el president rus, Vladímir Putin, i l'ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha explicat que "ho hem plantejat", però "no hi ha una resposta definitiva de Rússia".
Budànov ha assenyalat Rússia per "posar a prova" l'ordre internacional amb l'objectiu de reinstaurar l'imperi rus i la seva esfera d'influència, cosa que seria "impossible" sense Ucraïna. Per això és fonamental que no tan sols s'aturi la guerra, sinó que hi hagi garanties que no es repetirà.