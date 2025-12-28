Ucraïna.- 5 anys de presó a Ucraïna per a una noia per informar Rússia sobre centres militars

Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Arxiu
No hi entrarà després d'un acord amb el fiscal i tindrà llibertat condicional 2 anys
MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal d'Ucraïna ha condemnat a 5 anys de presó una adolescent per "lliurar il·legalment" a Rússia informació sobre instal·lacions militars al país a canvi de cobrar recompenses, enmig de la invasió del país començada al febrer de 2022 per ordre del president rus, Vladimir Putin.
El tribunal, a la província de Jmelnitski, ha dit que la sentenciada és una estudiant d'onzè grau --entre 16 i 17 anys-- no identificada que donava aquesta informació a un oficial de la Intel·ligència russa a canvi del pagament de diverses quantitats de diners.
El veredicte afirma que l'acusada "és culpable de cometre un delicte sota el Codi Penal d'Ucraïna i és sentenciada a cinc anys de presó", si ben no arribarà a entrar-hi després d'aconseguir un acord amb la Fiscalia i quedarà en llibertat condicional durant 2 anys.
El tribunal ha determinat que durant aquest període haurà de comparèixer periòdicament davant de les autoritats, notificar qualsevol canvi del seu lloc de residència, estudi o feina, no viatjar a l'estranger sense permís de les autoritats i complir totes les tasques fixades per l'agent de la condicional.
L'adolescent va mantenir presumptament contactes a través de Telegram amb un oficial rus, que li va demanar que fes enregistraments de la seu de l'Acadèmia Nacional de la Guàrdia Fronterera d'Ucraïna, una instal·lació militar a Jmelnitski i una estació de tren per la qual passava càrrega militar, entre altres ubicacions.