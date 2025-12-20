Ucraïna anuncia un atac contra una plataforma de Lukoil al mar Caspi

Europa Press/Contacto/Valeria Kalugina - Arxiu
MADRID 20 des. (EUROPA PRESS) -
L'Estat Major de l'Exèrcit d'Ucraïna ha anunciat aquest dissabte que han atacat fa unes hores una plataforma de perforació marina de Lukoil, la companyia petroliera més gran de Rússia, en un jaciment en el mar Caspi.
L'atac va tenir lloc el divendres a la nit en el jaciment Filanovski i ara mateix està avaluant la capacitat operativa de la plataforma i la magnitud dels danys, segons va informar l'autoritat militar en un comunicat de Telegram.
"La plataforma garanteix la producció de petroli i gas i participa en el subministrament de les forces armades de l'agressor rus", ha argumentat l'Estat Major com a motiu de l'atac.
En l'assalt també va resultar aconseguit un buc militar rus que patrullava prop de la plataforma, d'acord amb el missatge de l'Estat Major.
Cal recordar que avions no tripulats d'Ucraïna van atacar a principis de setmana un altre jaciment de Lukoil en el mar Caspi, el de Grayfer, que també va deixar danys en una altra plataforma marítima. .