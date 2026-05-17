Almenys tres morts i 17 ferits en l'atac ucraïnès contra Moscou més potent de tota la guerra

Kíev llança més de 80 avions no tripulats contra la capital russa i les seves ciutats perifèriques
MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -
Almenys tres persones, entre elles una dona, han estat trobades sense vida aquest diumenge després de l'atac més potent efectuat per l'Exèrcit d'Ucraïna contra la ciutat i la regió de Moscou (principalment en les localitats de Jimki i Mitischi), des del principi de la guerra amb Rússia.
"Una dona ha mort després que un dron impactés contra un habitatge particular al districte de Starbeievo, a Jimki. Una altra persona va quedar atrapada sota els enderrocs. Equips de rescat i resposta estan treballant en el lloc", ha informat el governador de la regió de Moscou, Andrei Vorobiov, a les seves xarxes socials.
Segons el governador, un dron hauria impactat en un habitatge particular en Jimki, causant la mort d'una dona i deixant a una altra persona atrapada sota els enderrocs. D'altra banda, en la població de Pogorelki, en Mitishchi, un altre dron hauria impactat contra un habitatge en construcció, deixant dos morts.
Al seu torn, Vorobiov ha matisat que quatre persones han resultat ferides a la ciutat d'Istra, on un altre dels drones hauria danyat un edifici d'apartaments i sis cases particulars. Segons l'alcalde de la capital russa, Sergei Sobianin, dels 80 drons identificats, 64 han estat derrocats des de la mitjanit d'aquest diumenge.
Les operacions en els quatre aeroports de Moscou han patit interrupcions intermitents des del dissabte a la nit, però s'han reprès després de desenes de cancel·lacions i retards de vols.
ATAC A UNA REFINERIA
L'atac a la ciutat de Moscou ha anat dirigit contra una refineria i s'ha saldat amb 12 empleats ferits, en la seva majoria treballadors de la construcció, per l'impacte d'almenys un dron contra un lloc de control d'entrada de la instal·lació.
La refineria, propietat de Gazprom Neft, té una capacitat de processament d'aproximadament 245.000 barrils diaris i és un dels principals proveïdors de combustible per a la regió metropolitana de Moscou.
Altres quatre persones van resultar ferides en un atac amb drons a Istra, un edifici d'apartaments a Dedovsk i sis habitatges particulars en la població d'Agrogorodok van sofrir danys.
En tota Rússia, les defenses aèries van derrocar 556 drons ucraïnesos durant la nit, segons va informar el Ministeri de Defensa. Aquesta xifra és una de les més altes registrades des que el Kremlin va iniciar la guerra contra el seu veí en 2022.
Segons l'Estat Major ucraïnès, Rússia va llançar 287 drones contra Ucraïna des de la nit del dissabte. Hi ha constància d'atacs durant la nit a les regions de Dnipropetrovsk, Járkov i Jersón, que han prosseguit durant primera hora d'aquest diumenge.
En el seu últim missatge en xarxes socials, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha denunciat que els atacs russos d'aquesta setmana contra el país han deixat almenys 52 morts i 346 ferits pel llançament de 3.170 drones d'atac, més d'1.300 bombes guiades i 74 míssils de diversos tipus, la majoria d'ells balístics.