Almenys set morts i deu ferits en un atac rus contra la ciutat de Khàrkiv (Ucraïna)

Europa Press/Contacto/Francisco Richart
Zelenski denuncia que Rússia ha disparat gairebé 30 míssils i gairebé 500 drons aquesta nit contra gairebé deu regions del país
MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -
Almenys set persones han mort, entre elles dos nens, i altres deu han resultat ferides a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv després del bombardeig d'edificis residencials perpetrat per les Forces Armades russes amb míssils balístics.
El responsable regional, Oleg Sinegubov, i l'alcalde, Igor Terejov, porten tot el matí actualitzant el balanç de víctimes de l'atac. Una nena morta tenia 13 anys d'edat i l'altre nen està pendent d'identificació.
Els equips de rescat han estat treballant durant tota la matinada per poder trobar els cossos sense vida entre els enderrocs dels edificis bombardejats. L'entrada d'un bloc de cinc pisos ha quedat pràcticament destruïda i altres dos pisos d'un edifici veí també han rebut impactes.
Les autoritats ucraïneses han confirmat que una de les víctimes mortals és una dona de 65 anys, mentre que encara no han informat de la identitat de la resta. Igualment, han indicat que entre els ferits es troben diversos menors de sis, onze i 17 anys.
En un missatge posterior publicat en xarxes socials, el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha denunciat que aquesta passada nit Rússia ha atacat amb 29 míssils, gairebé la meitat balístics, i 480 drones, la majoria d'ells Shahed de fabricació iraniana, contra Ucraïna.
"Van atacar la infraestructura energètica de Kíev, les regions de Jmelnitski i Chernovtsí, i el ferrocarril de la regió de Yitomir. S'han reportat danys a les regions de Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Vinnitsia, Odesa, Poltava, Sumi i Cherkasi.
Per la seva banda, el Kremlin ha sostingut que durant la nit han interceptat fins a 124 vehicles no tripulats procedents d'Ucraïna, la majoria (29) a la regió russa de Briansk i fins i tot un d'ells es dirigia cap a la capital, Moscou, i confirmat "un atac massiu durant la nit en resposta als atacs terroristes des d'Ucraïna contra empreses de la indústria de defensa i instal·lacions energètica".
cal recordar que aquest passat divendres les autoritats de Rússia i Ucraïna van realitzar un nou intercanvi de 600 militars --300 per cada bàndol-- capturats en el marc de la guerra iniciada al febrer de 2022 per l'ordre d'invasió signada pel president rus, Vladimir Putin.