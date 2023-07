Ucraïna.- Almenys quatre morts en un atac rus a Lviv, a l'extrem occidental d'Ucraïna

Zelenski promet una resposta "contundent" contra Moscou



MADRID, 6 jul. (EUROPA PRESS) -

Almenys quatre persones han mort i altres nou han resultat ferides en un atac de les forces russes contra un edifici residencial de la ciutat ucraïnesa de Lviv, a l'oest del país, a prop de la frontera amb Polònia.

El Ministeri de l'Interior ucraïnès ha comunicat la xifra de víctimes i ha informat que encara hi ha gent sota la runa, per la qual cosa les autoritats esperen que el balanç preliminar augmenti en les properes hores.

Per la seva banda, l'alcalde de Lviv, Andréi Sadovi, ha indicat que "el carrer (...) estarà tancat fins que els treballadors d'emergències retirin la runa i treguin a tots els morts", a més al voltant de 60 apartaments i 50 automòbils han resultat danyats.

Després d'aquestes informacions, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha publicat un vídeo de l'atac on es veuen "les conseqüències de l'atac nocturn dels terroristes russos". "Lamentablement, hi ha morts i ferits (...) Definitivament hi haurà una resposta a l'enemic. Una forta", ha asseverat.

Hores abans, el cap de l'Administració Militar Regional de Lviv, Maksim Kozitski, ha assenyalat que després de l'atac va haver-hi un incendi que s'ha extingit ràpidament. "Bombers, metges i serveis d'emergències treballen al lloc dels fets. Les persones reben tota l'ajuda necessària", ha indicat.

Kozitski, que s'ha traslladat al lloc afectat, ha remarcat que Rússia "té com a objectiu" edificis residencials, segons diversos missatges publicats a través de Telegram on ha afegit imatges i vídeos de l'edifici danyat.

A conseqüència dels atacs i durant una alerta aèria a gran escala, han començat els talls d'energia a Lviv, on s'han registrat interrupcions del subministrament d'electricitat i de les comunicacions mòbils.