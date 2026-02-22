Almenys quatre morts en un atac amb drons a la ciutat ucraïnesa de Sumi

Europa Press/Contacto/Den Polyakov - Arxiu
Les autoritats de Kíiv registren diverses explosions després d'advertir d'un possible atac amb míssils balístics de Moscou
MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Almenys quatre persones han mort durant la matinada d'aquest diumenge com a conseqüència d'un atac amb drones russos a la província de Sumy, al nord-est d'Ucraïna, on un bombardeig amb míssils ha afectat a més a una instal·lació productiva de la multinacional nord-americana Mondelez, segons han informat les autoritats regionals.
Les víctimes han estat dos germans i un matrimoni de la localitat de Znob-Novhorodske, situada a menys de quatre quilòmetres de la frontera entre Ucraïna i Rússia.
El governador de la regió, Oleh Hrihorov, ha explicat a través de Telegram que, en un primer moment, els dos germans havien resultat ferits per un "artefacte explosiu" llançat des d'un dron, sent traslladats a un hospital proper per rebre atenció mèdica.
No obstant això, durant el trajecte, el vehicle d'emergències hauria estat atacat de manera deliberada per un altre dron rus. Com a conseqüència d'aquest segon impacte, tots dos germans han mort. Un d'ells tenia 17 anys, segons ha precisat el governador.
En el mateix atac, també ha perdut la vida un matrimoni, elevant a quatre el nombre total de víctimes mortals a la regió de Sumi.
Un altre atac rus, aquesta vegada amb míssils, ha danyat una instal·lació de producció pertanyent a la multinacional nord-americana de snacks i confiteria Mondelez International, d'acord amb les autoritats. De moment no han transcendit detalls sobre les dimensions dels danys materials ocasionats en la planta.
En paral·lel, Kíiv ha registrat al llarg de la matinada múltiples detonacions que han portat a les autoritats de la capital a declarar l'alerta aèria a la ciutat. Posteriorment, amb l'enlairament de bombarders russos, l'alarma s'ha estès a tot el país.
Les primera ronda de detonacions s'ha detectat entorn de les 04.00 hores (hora local), segons ha informat el diari 'The Kíev Independent' amb informació de corresponsals sobre el terreny. Aproximadament mitja hora més tard, cap a les 04.30 hores (hora local), s'han escoltat noves explosions en diferents punts de la ciutat.
"L'enemic està atacant la capital amb armes balístiques. Sisplau, romanguin en els refugis fins que es doni el senyal de finalització d'alerta!", ha advertit el cap de l'Administració Militar de la ciutat, Timur Tkachenko, a través de la mateixa plataforma de missatgeria.
Així les coses, l'alerta antiaèria s'ha activat inicialment a les 03.56 hores (hora local) i, més tard, a les 04.47 hores (hora local) s'ha ampliat a tot el territori d'Ucraïna, després que la Força Aèria del país hagi informat de l'enlairament de bombarders russos. Cap a les 05.13 hores (hora local) s'han registrat noves explosions a Kíiv, segons testimonis presencials.
Aquests atacs tenen lloc en el context més ampli dels bombardejos periòdics que Rússia ve llançat contra infraestructures civils ucraïneses, inclosos edificis residencials i xarxes energètiques, des de la invasió del país al febrer de 2022.