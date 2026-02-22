Almenys una policia morta i 25 ferits en un atac terrorista a Leópolis (Ucraïna)

FISCALÍA REGIONAL DE LEÓPOLIS
MADRID 22 febr. (EUROPA PRESS) -
Una policia ha perdut la vida i altres 25 persones han resultat ferides com a conseqüència d'una sèrie d'explosions ocorregudes aquesta passada nit en el centre de la ciutat ucraïnesa de Leópolis, en el que les autoritats han descrit com un "acte terrorista", i pel qual ha estat detingut una sospitosa.
"El ministre de l'Interior d'Ucraïna, Ihor Klymenko, m'ha informat sobre la detenció d'un sospitós de perpetrar l'atemptat terrorista en Leópolis", ha anunciat el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, en xarxes socials. Segons la Fiscalia General del país, es tracta d'una ciutadana ucraïnesa, sense donar més detalls.
Al voltant de les 00.30 hores (hora local), la Policia ha rebut una trucada alertant d'un robatori al cèntric carrer Danilishina. Una vegada que els agents han arribat a la zona ha tingut lloc una primera explosió i, després de l'arribada d'una segona patrulla, una altra explosió ha sorprès als policies desplegats, acabant amb la vida d'una agent de 23 anys d'edat.
"Un cotxe patrulla i un vehicle civil van resultar danyats. S'està determinant el nombre de víctimes. S'han enviat ambulàncies al lloc i un grup de recerca i operatiu està treballant", ha informat la Fiscalia regional de Leópolis.
De moment, no es coneixen detalls sobre la motivació ni l'autoria de l'atac, encara que la Fiscalia ja està inspeccionant el lloc per recollir proves que permetin dilucidar qui es troba darrere dels fets. A més, s'han desplegat els serveis a la zona per atendre als ferits després de les explosions que han provocat el trencament de les finestres d'edificis propers.