Almenys 5 morts en atacs d'Ucraïna contra la regió russa de Rostov

Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko
MADRID 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys 5 persones han mort i una altra ha estat ferida aquest diumenge després d'un atac amb drons de les Forces Armades d'Ucraïna sobre la regió de Rostov, al sud-est de Rússia, segons han informat les autoritats locals.
"Aquesta nit, com a conseqüència d'un atac aeri contra la regió de Rostov, tres persones han mort i una altra ha resultat ferida i ha estat traslladada a l'hospital", ha anunciat a les seves xarxes socials el governador de la regió, Yuri Sliusar, abans d'informar de la troballa de dos cossos més sense vida.
El dirigent, que ha traslladat les seves "més sentides condolences" als familiars dels víctimes, ha indicat que les forces russes han abatut "més de 150 drons i míssils en tres ciutats i nou districtes" durant l'onada d'atacs per part de Kíev.
Així mateix, ha assenyalat que diversos edificis en la localitat de Kamensk han sofert danys significatius, i que els habitatges i els edificis de l'Administració són "els més afectats".
Els incendis declarats a les localitats de Staraya i Volchenski ja han estat extingits, mentre que els equips d'emergència mantenen sota control, encara que encara actiu, un altre foc a la zona forestal de Kamenski.
En total, s'han registrat danys en els districtes urbans de Kamensk-Shakhtinski, Gukovo, Donetsk, Kamenskoye, Konstantinovski, Millerovski, Matveyevo-Kurganski, Chertkovski, Sholokhovski, Tsimlyanski, Tarasovski i Verkhnedonski.
Segons han informat les autoritats russes, durant la matinada d'aquest diumenge, uns 600 drons ucraïnesos han estat sobrevolant la regió de Moscou, capital russa.
"Entre la tarda d'ahir i els 6.30 horas d'aquest matí, 600 drons sobrevolaven la regió de Moscou, dels quals 201 van ser destruïts a la regió", ha aclarit l'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin.
Abans, l'alcalde de Moscou va informar que 132 drons havien estat abatuts quan s'aproximaven a la capital. Tres persones van resultar ferides en l'atac prop de la carretera d'entrada a la capital.
La guerra a Ucraïna va començar al febrer de 2022, quan Rússia va llançar una ofensiva militar a gran escala que el president rus, Vladímir Putin, va justificar com una operació destinada a protegir la la població del Donbas d'"un genocidi per part del règim de Kíiv" i a fer front als riscos per a la seguretat russa derivats de l'avanç de l'OTAN cap a l'est.
Des de llavors, els atacs amb drons contra objectius militars, infraestructures i altres instal·lacions situades en zones sota control rus s'han convertit en una pràctica recurrent dins del conflicte.