Almenys un mort en una nova onada d'atacs de Rússia contra Kíiv

Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ DPA - Arxiu
MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Ucraïna han informat aquest divendres que almenys una persona ha mort i una altra ha resultat ferida per un nou atac de les forces de seguretat russes contra Kíiv, la capital del país, a mesura que avança la invasió, que va començar fa ja més de quatre anys.
El governador de la regió, Mikola Kalashnik, ha indicat en un comunicat difós a través de Telegram que la regió "està de nou sota atac massiu amb míssils i drons llançats per l'enemic".
"Les forces de defensa aèria estan operant a la regió. Els nostres defensors estan fent tot el possible per derrocar el major nombre possible d'objectius enemics i protegir a la població", ha explicat, al mateix temps que ha lamentat la mort d'almenys una persona. "S'està prestant l'ajuda necessària", ha aclarit.
Les autoritats del país han denunciat atacs massius de Rússia en tota Ucraïna. "Tota Ucraïna està en perill de míssils. Persisteix l'amenaça d'atacs amb drones enemics. Les forces de defensa aèria estan actuant contra els objectius", han aclarit.
Per la seva banda, el Ministeri de Defensa de Rússia ha informat en un comunicat que ha "neutralitzat" 192 drons desplegats per l'Exèrcit d'Ucraïna al llarg de la nit a regions com Bélgorod, Briansk, Voronezh, Novgorod, Kursk, Kaluga, Kranodar i Crimea, entre altres.