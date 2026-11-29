Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press
MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys una dona ha mort i quatre persones, entre elles un nen, han resultat ferides per un atac rus la matinada d'aquest diumenge contra la ciutat ucraniana de Zaporiyia, segons informa l'Administració Militar regional.
"L'enemic va atacar Zaporiyia", ha dit l'administració regional en un comunicat compartit a Telegram en què ha confirmat al principi dos ferits, i ha indicat que els equips desplegats sobre el terreny continuen calculant l'abast dels danys. Poc després, en un segon missatge, ha elevat el nombre de ferits a quatre.
El menor ha hagut de ser rescatat d'entre els enderrocs després de l'impacte pels efectius d'emergència que avaluen les conseqüències del bombardeig.
L'atac ha destruït un habitatge particular i ha provocat danys a diversos edificis residencials de diverses plantes, així com en les instal·lacions de dos centres educatius.
Abans, l'alcalde de Kíev, Vitali Klitschko, havia denunciat la mort d'una altra dona durant una nova onada d'atacs massius russos contra la capital ucraniana, on a més han resultat ferides quatre persones, inclòs un nen de cinc anys que ha hagut de ser hospitalitzat.