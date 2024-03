Almenys un mort i dos ferits després d'un atac ucraïnès contra la regió russa de Bélgorod

Europa Press/Contacto/Russian Ministry of Emergenc

MADRID, 22 març (EUROPA PRESS) -

Almenys una persona ha mort i altres dues han resultat ferides aquest divendres al matí després d'un atac de l'Exèrcit d'Ucraïna contra la regió russa de Bélgorod, al costat de la frontera ucraïnesa, segons han denunciat les pròpies autoritats russes.

"El nostre sistema de defensa aeri ha estat funcionant a Bélgorod. Desafortunadament, una persona ha mort, una dona que passejava pel carrer amb el seu gos durant un atac de les Forces Armades ucraïneses. Un projectil ha explotat al costat d'ella a pocs metres, causant-li la mort a l'acte. Un dels seus gossos ha mort, i el segon l'ha portat la seva filla. Expresso les meves més sinceres condolences a la família i els amics de la morta", ha informat el governador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, al seu canal de Telegram.

Segons les dades preliminars, una dona ha estat ferida per metralla en una extremitat inferior i un home ha patit una ferida cerebral, per la qual cosa han estat traslladats a un hospital municipal per ser atesos.

L'atac també ha causat alguns dany materials a 31 apartaments residencials, quatre centres de salut i dotze cotxes a la ciutat de Bélgorod, mentre que el poble de Maiski ha sofert danys en sis habitatges residencials i dos vehicles.