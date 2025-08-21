Almenys un mort i desenes de ferits per atacs russos a l'oest d'Ucraïna

MADRID 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i desenes han resultat ferides com a resultat dels atacs executats aquest dijous per l'Exèrcit rus contra diferents punts de l'oest d'Ucraïna, han informat les autoritats locals.
Un atac combinat amb un dron i míssils de creuer contra Leópolis s'ha saldat amb una víctima mortal i dos ferits, segons ha anunciat al seu canal de Telegram el cap de l'Administració Militar Regional de la província, Maksim Kozitski, que també ha lamentat que desenes d'edificis residencials han quedat danyats.
A Mukachevo, una localitat situada a la regió de Transcarpatia, també a l'oest del país, l'Ajuntament ha informat en el seu compte de Facebook que hi ha fins al moment almenys dotze damnificats, dels quals cinc estan rebent tractament hospitalari amb pronòstic estable.
Les Forces Armades d'Ucraïna van activar en les últimes hores d'aquest dimecres les alertes a diverses regions del país, inclosa la capital, Kíev, davant del llançament massiu de drons per part de Rússia.
El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha acusat en aquests últims dies a Rússia d'intensificar la seva ofensiva per intentar demostrar la seva força de cara a les potencials negociacions de pau, per la qual cosa ha instat als seus socis a mantenir les mesures de pressió política i econòmica fins que hi hagi un alto-el-foc.