Almenys un mort i cinc ferits en atacs d'Ucraïna contra la regió russa de Bélgorod

Pavel Kolyadin/TASS via ZUMA Pre / DPA - Arxiu
MADRID 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i cinc més han resultat ferides aquest dimarts en un atac perpetrat per les forces de Rússia contra la regió de Bélgorod, situada a la frontera amb Ucraïna, segons han informat les autoritats locals.
"Una dona va perdre la vida a causa de la detonació d'un dron a la localitat de Gora-Podol, al districte de Gráivoron", han indicat en un missatge difós a través de Telegram, on han especificat que una altra dona ha sofert greus ferides de metralla en la cuixa i en coll a la ciutat de Shebekino.
"Està sent traslladada a un hospital regional", han aclarit, abans d'afirmar que també un vehicle s'ha vist aconseguit per un dron a Oktiabrski, on diverses persones han resultat ferides, a les quals cal sumar un altre ferit a Proletarski.
Les tropes ucraïneses han intensificat aquests atacs contra territori rus en un intent per desviar l'atenció de les tropes russes de la línia de front en l'est d'Ucraïna, on continuen avançant en el marc d'una invasió que va començar fa ja més de quatre anys.
Les regions russes limítrofes amb Ucraïna, com Bélgorod, Briansk, Kursk i Vorónezh, denuncien regularment impactes de projectils, incursions de drones i altres atacs des de l'altre costat de la frontera, que obliguen a la població a buscar refugi en altres llocs.